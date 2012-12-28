Ольга Митрохина устроила экскурсию в Елец активистам общества инвалидов

Таким стал подарок депутата областного Совета к Международному Дню инвалидов.





Активисты общества инвалидов Октябрьского округа Липецка побывали на экскурсии в Ельце. Поездку организовала депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина.Поездка была хорошо продумана и за день экскурсовод постаралась показать липчанам как можно больше — фабрику елецких кружев, Вознесенский собор, Знаменский женский монастырь, музей купечества, а также центральную часть города, уже украшенную к Новому году.— На днях мы отмечали Международный День инвалидов. У нас сложились теплые отношения со всеми обществами инвалидов, но особенно с обществом Октябрьского округа, где активный руководитель Ольга Рычкова. Обычно у в День инвалидов мы проводили чаепития, но в этот раз решили поменять формат и приехать в старейший город не только нашего региона, но и страны, и посмотреть Елец, — рассказала депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина.Многие экскурсанты впервые увидели, как плетут кружева. Любопытно было посмотреть и на быт дворян, духовенства, купцов и крестьянства в музее. Впечатлила величественность собора.— Очень продуманная поездка. Интерес вызвала и елецкая фабрика, и музей купеческого сословия, и собор. Все очень хорошо организовано: теплый, комфортабельный автобус, все вокруг доброжелательные. Мы очень благодарны людям, которые это устроили, — поделилась впечатлениями участница поездки Татьяна Морозова.— Экскурсия необыкновенная! А Ольга Николаевна — это человек, который выслушает, поймет, посоветует, и каждый раз спрашивает, как у вас дела, чем помочь! Столько мы мероприятий проводим на нашем 20-м округе!, — рассказала председатель общества инвалидов Октябрьского района Липецка Ольга Рычкова.С обществом инвалидов Октябрьского округа Липецка депутат облсовета Ольга Митрохина сотрудничает уже много лет. Проводит чаепития, беседует о насущных проблемах, не отказывает в просьбах. К праздникам старается делать подарки. В этот раз она подарила людям впечатления.— Мне кажется, нам удался этот праздник, потому что все очень довольны. И погода нас не подвела! — подвела итоги поездки Ольга Митрохина.