Общество
113
18 минут назад

Ольга Митрохина устроила экскурсию в Елец активистам общества инвалидов

Таким стал подарок депутата областного Совета к Международному Дню инвалидов.

Активисты общества инвалидов Октябрьского округа Липецка побывали на экскурсии в Ельце. Поездку организовала депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина. 

Поездка была хорошо продумана и за день экскурсовод постаралась показать липчанам как можно больше — фабрику елецких кружев, Вознесенский собор, Знаменский женский монастырь, музей купечества, а также центральную часть города, уже украшенную к Новому году. 

IMG_8480.jpg

— На днях мы отмечали Международный День инвалидов. У нас сложились теплые отношения со всеми обществами инвалидов, но особенно с обществом Октябрьского округа, где активный руководитель Ольга Рычкова. Обычно у в День инвалидов мы проводили чаепития,  но в этот раз решили поменять формат и приехать в старейший город не только нашего региона, но и страны, и посмотреть Елец, — рассказала депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина.

Многие экскурсанты впервые увидели, как плетут кружева. Любопытно было посмотреть и на быт дворян, духовенства, купцов и крестьянства в музее. Впечатлила величественность собора.  

— Очень продуманная поездка. Интерес вызвала и елецкая фабрика, и музей купеческого сословия, и собор. Все очень хорошо организовано: теплый, комфортабельный автобус, все вокруг доброжелательные. Мы очень благодарны людям, которые это устроили, — поделилась впечатлениями участница поездки Татьяна Морозова.

IMG_8425.jpg

— Экскурсия необыкновенная! А Ольга Николаевна — это человек, который выслушает, поймет, посоветует, и каждый раз спрашивает, как у вас дела, чем помочь! Столько мы мероприятий проводим на нашем 20-м округе!, — рассказала председатель общества инвалидов Октябрьского района Липецка Ольга Рычкова.

С обществом инвалидов Октябрьского округа Липецка депутат облсовета Ольга Митрохина сотрудничает уже много лет. Проводит чаепития, беседует о насущных проблемах, не отказывает в просьбах. К праздникам старается делать подарки. В этот раз она подарила людям впечатления.  

— Мне кажется, нам удался этот праздник,  потому что все очень довольны. И погода нас не подвела! — подвела итоги поездки Ольга Митрохина.

