Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
Происшествия
сегодня, 16:11
Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
Жидкости для вейпов уничтожены.
Немаркированные никотинсодержащие жидкости для вейпов продавались в одной из торговых точек Ельца. Теперь они уничтожены.
