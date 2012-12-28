Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов

Жидкости для вейпов уничтожены.

В Ельце индивидуального предпринимателя оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, штраф назначен за административное правонарушение по части четвёртой статьи ст.15.12 КоАП РФ «Оборот никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны».Немаркированные никотинсодержащие жидкости для вейпов продавались в одной из торговых точек Ельца. Теперь они уничтожены.