За неделю зарегистрированы 131 случай гриппа и 103 — коронавируса

Заболеваемость ОРВИ за первую неделю декабря выросла на 21,4%.

За первую неделю декабря в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 21,4%, всего зарегистрировано 6642 случая ОРВИ (в том числе 131 случай гриппа). При этом заболеваемость остаётся ниже уровня эпидпорога на 14,17%.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 66,9% всех случаев ОРВИ.Среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирусом за неделю заболели 103 человека, что на 21% выше уровня предыдущей недели.По состоянию на 8 декабря в области привито против гриппа 636 874 человека (57,5% населения): за счет средств федерального бюджета привито 172 313 детей и 464 561 взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 17 352 человека.