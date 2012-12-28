Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
В 9-м микрорайоне и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
И вновь жёлтый уровень
Происшествия
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей
Происшествия
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
За неделю зарегистрированы 131 случай гриппа и 103 — коронавируса
Здоровье
Читать все
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
И вновь жёлтый уровень
Происшествия
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
В 9-м микрорайоне и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
За неделю зарегистрированы 131 случай гриппа и 103 — коронавируса
Здоровье
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Здоровье
30
13 минут назад

За неделю зарегистрированы 131 случай гриппа и 103 — коронавируса

Заболеваемость ОРВИ за первую неделю декабря выросла на 21,4%.

За первую неделю декабря в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 21,4%, всего зарегистрировано 6642 случая ОРВИ (в том числе 131 случай гриппа). При этом заболеваемость остаётся ниже уровня эпидпорога на 14,17%.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 66,9% всех случаев ОРВИ.

Среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.

Коронавирусом за неделю заболели 103 человека, что на 21% выше уровня предыдущей недели.

По состоянию на 8 декабря в области привито против гриппа 636 874 человека (57,5% населения): за счет средств федерального бюджета привито 172 313 детей и 464 561 взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 17 352 человека.
ОРВИ
грипп
коронавирус
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить