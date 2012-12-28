Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Сбитыми на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Общество
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
Снега в Липецке зимой не допросишься!
Общество
Читать все
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
На новогоднем убранстве площадей Липецка мэрия сэкономила 1,4 миллиона рублей
Общество
«В Липецке создается медицинская Силиконовая долина»
Общество
Снега в Липецке зимой не допросишься!
Общество
10-летний геймер перевел мошенникам 34 тысячи рублей
Происшествия
Липчанка загорелась от газовой плиты
Здоровье
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
«Вода бьет ручьем, как в подъезд зайти?»
Общество
В Липецкой области с начала года заключено 25,5 тысячи региональных и муниципальных контрактов на 54,7 млрд рублей
Общество
В ноябре в Липецкой области зарегистрировано шесть случаев коклюша
Здоровье
Читать все
Здоровье
372
сегодня, 11:23

В ноябре в Липецкой области зарегистрировано шесть случаев коклюша

А с начала года — 25 случаев.

25 ноября родителям учеников одной из липецких школ сообщили: «Наш класс на карантине по коклюшу по 9 декабря. При проявлении у детей первых признаков ОРВИ и кашля, не отправляйте детей в школу. Необходимо обратиться к участковому педиатру!»

Как рассказали GOROD48 в Минздраве области, по данным Роспотребнадзора, на 1 декабря (за 11 месяцев этого года) в нашем регионе зарегистрировано 25 случаев коклюша. При этом за весь прошлый год было 24 случая. То есть рост практически не наблюдается — он составил 4%.

В октябре в Липецкой области зарегистрировано пять случаев коклюша, в ноябре — шесть. Тяжелых случаев нет.

«Болеют, в основном, дети. На сегодняшний день ни одного человека с коклюшем в областной инфекционной больнице нет», — добавили в Минздраве.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, несмотря на широкое применение вакцинации, уровень заболеваемости коклюшем высок и в мире, и в России. Чаще и тяжелее коклюшем болеют дети, особенно младенцы, но взрослые тоже могут заболеть.

Исследования взрослых с длительным кашлем, показали, что в 12,4 – 26% случаев причиной кашля являлся как раз коклюш. Причём часто именно взрослые, у которых коклюш не диагностирован, становятся источником инфекции для непривитых детей, в том числе самых маленьких, которые еще не достигли возраста вакцинации.

Коклюш передаётся воздушно-капельным путем. Обильное выделение возбудителя происходит при чихании и кашле. Коклюш очень заразен: в результате контакта с больным заражается до 90% людей без специфического иммунитета.

Первые симптомы коклюша похожи на ОРВИ: незначительное повышение температуры, насморк, чихание, общее недомогание, легкий кашель. К третьей неделе кашель усиливается, становится спазматическим и приступообразным. Во время приступа лицо краснеет или синеет, возможны носовые кровотечения или кровоизлияния в глаза.

Кашель при коклюше настолько сильный, что может приводить к переломам ребер и непроизвольному мочеиспусканию.

Коклюш особенно опасен для детей первых месяцев жизни: 80% смертельных исходов от коклюша регистрируются у младенцев. Это связано как с тяжелым течением самого коклюша, так и с более частым развитием осложнений. Среди осложнений коклюша – пневмония, судороги и энцефалопатия, средний отит, синусит, грыжи, носовые кровотечения, кровоизлияния в мозг. Перенесенная в младенчестве инфекция может стать причиной задержки в развитии.

Самая эффективная мера профилактики – вакцинация. Детей прививают по схеме: в 3 месяца, в 4,5 месяца, в 6 месяцев и в полтора года.
коклюш
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить