В ноябре в Липецкой области зарегистрировано шесть случаев коклюша

А с начала года — 25 случаев.

25 ноября родителям учеников одной из липецких школ сообщили: «Наш класс на карантине по коклюшу по 9 декабря. При проявлении у детей первых признаков ОРВИ и кашля, не отправляйте детей в школу. Необходимо обратиться к участковому педиатру!»Как рассказали GOROD48 в Минздраве области, по данным Роспотребнадзора, на 1 декабря (за 11 месяцев этого года) в нашем регионе зарегистрировано 25 случаев коклюша. При этом за весь прошлый год было 24 случая. То есть рост практически не наблюдается — он составил 4%.В октябре в Липецкой области зарегистрировано пять случаев коклюша, в ноябре — шесть. Тяжелых случаев нет.«Болеют, в основном, дети. На сегодняшний день ни одного человека с коклюшем в областной инфекционной больнице нет», — добавили в Минздраве.Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, несмотря на широкое применение вакцинации, уровень заболеваемости коклюшем высок и в мире, и в России. Чаще и тяжелее коклюшем болеют дети, особенно младенцы, но взрослые тоже могут заболеть.Исследования взрослых с длительным кашлем, показали, что в 12,4 – 26% случаев причиной кашля являлся как раз коклюш. Причём часто именно взрослые, у которых коклюш не диагностирован, становятся источником инфекции для непривитых детей, в том числе самых маленьких, которые еще не достигли возраста вакцинации.Коклюш передаётся воздушно-капельным путем. Обильное выделение возбудителя происходит при чихании и кашле. Коклюш очень заразен: в результате контакта с больным заражается до 90% людей без специфического иммунитета.Первые симптомы коклюша похожи на ОРВИ: незначительное повышение температуры, насморк, чихание, общее недомогание, легкий кашель. К третьей неделе кашель усиливается, становится спазматическим и приступообразным. Во время приступа лицо краснеет или синеет, возможны носовые кровотечения или кровоизлияния в глаза.Кашель при коклюше настолько сильный, что может приводить к переломам ребер и непроизвольному мочеиспусканию.Коклюш особенно опасен для детей первых месяцев жизни: 80% смертельных исходов от коклюша регистрируются у младенцев. Это связано как с тяжелым течением самого коклюша, так и с более частым развитием осложнений. Среди осложнений коклюша – пневмония, судороги и энцефалопатия, средний отит, синусит, грыжи, носовые кровотечения, кровоизлияния в мозг. Перенесенная в младенчестве инфекция может стать причиной задержки в развитии.Самая эффективная мера профилактики – вакцинация. Детей прививают по схеме: в 3 месяца, в 4,5 месяца, в 6 месяцев и в полтора года.