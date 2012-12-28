Бывший игрок «Металлурга» с победы начал работу во главе московского «Спартака»

Болельщики уже требуют снять с Вадима Романова приставку «и.о.».

На 62-й минуте арбитр Сергей Карасёв после просмотра VAR отменил своё же собственное решение о назначении пенальти в ворота ЦСКА после контакта армейца Игоря Дивеева и продолжавшего атакующее продвижение спартаковца Романа Зобнина. Но «Спартак» всё равно довёл матч до победы.









Самый спорный эпизод матча. Но к счастью, на исход он не повлиял





В СМИ на все лады восторженно обсуждают работу Романова в «дебри всея Руси», в частности решение выпустить в основе Зобнина в непривычной позиции правого вингера – во многом этот ход был вынужденным из-за кадровых потерь, но у тренера были и другие варианты. В результате Зобнин гасил в зародыше атакующие потуги армейского бразильца Мойзеса, и на пару с защитником Даниилом Денисовым сумел выключить из игры главное атакующее оружие ЦСКА Кирилла Глебова, которого заменили на 79-й минуте.









Радость тренерского штаба. Видео vk.com/fcsm_official





Романов возглавил «Спартак» полторы недели назад после отставки Деяна Станковича, до этого он работал лишь с молодёжным составом «красно-белах». Все сходились во мнении, что это – временный тренер до тех пор пока «Спартак» не подберёт специалиста, соответствующего реноме клуба. Комментатор Константин Генич оценил шансы на долгосрочную работу Романова «в 0,001 процента». Но теперь закономерно возник вопрос: а не является ли победитель ЦСКА той фигурой, которая может помочь «Спартаку» обыграть и другие команды РПЛ?

До зимней паузы в чемпионате спартаковцам предстоит провести ещё одно «дерби» – 6 декабря со столичным «Динамо». В случае победы вероятность продолжения работы Романова на посту главного тренера перестанет быть гипотетической.









В спартаковский соцсетях уже требуют оставить Романова у руля команды





47-летний и.о. главного тренера «Спартака» Вадим Романов стал первым за шесть лет наставником команды, который начал свою работу с победы. При этом «красно-белые» выиграли не рядовой матч, а одно из главных «дерби» страны – у ЦСКА со счётом 1:0.На 43-й минуте Эсекьель Барко хитро закрутил мяч с углового и тот спустя мгновения оказался в сетке ворот Игоря Акинфеева – во время игры все считали автором гола аргентинца, но при детальном рассмотрении выяснилось, что снаряд всё-таки подправил в сетку Игорь Дмитриев, на которого и записали взятие ворот.Вот что написала про Романова одна из центральных газет: «Человек без опыта работы главным тренером во взрослом футболе за один матч и несколько недель до него уже сделал кучу всего. Во-первых, Романов поработал с настроем игроков, и явно раскрепостил их. Во-вторых, Вадим Юрьевич успокоил спартаковскую скамейку, теперь там нет непонятных истерик».- Мы идем шаг за шагом, от игры к игре. Что касается таких разговоров, то это внутренняя кухня, - уклонился от прямого ответа на послематчевой пресс-конференции сам Вадим Романов.Напустил туману и генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов, который призвал журналистов не торопиться с выводами, но затем произнёс фразу: «Будущее Романова в «Спартаке» прекрасное».Набрав в 16-ти матчах 28 очков, «Спартак» идёт на 6-м месте в РПЛ. Отставание от «Краснодара» и ЦСКА – 5 очков, при этом южане провели на один матч меньше.