22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
В ДТП получила серьезный травмы 20-летняя пассажирка легковушки.
Напомним, 30 июля в Грязинском районе на дороге «Грязи-Хворостянка-Добринка с подъездом к станции Хворостянка» столкнулись легковая «Лада Приора» под управлением 22-летнего водителя и грузовой автопоезд «DAF» с 49-летним водителем за рулем. 20-летняя пассажирка «Лады» была госпитализирована.
«Выехав на полосу встречного движения, водитель столкнулся с грузовым автомобилем «DAF», который в тот момент выполнял маневр поворота налево. Причиной ДТП послужили превышение скорости обвиняемым и совершение обгона в зоне действия запрещающего знака. В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летней пассажирке легкового автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Действия 22-летнего жителя Добринского района квалифицированы следствием по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.
