Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
Лидер размазал по льду
Спорт
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Происшествия
Три женщины пострадали в авариях за минувший день
Происшествия
Красный уровень объявлен в Ельце и половине районов области
Происшествия
62-летний мужчина погиб в огне
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
Происшествия
418
42 минуты назад
1

22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд

В ДТП получила серьезный травмы 20-летняя пассажирка легковушки.

В Грязинскрм районе направлено в суд направлено уголовное дело 22-летнего водителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей 20-летней пассажирки.

Напомним, 30 июля в Грязинском районе на дороге «Грязи-Хворостянка-Добринка с подъездом к станции Хворостянка» столкнулись легковая «Лада Приора» под управлением 22-летнего водителя и грузовой автопоезд «DAF» с 49-летним водителем за рулем. 20-летняя пассажирка «Лады» была госпитализирована.

«Выехав на полосу встречного движения, водитель столкнулся с грузовым автомобилем «DAF», который в тот момент выполнял маневр поворота налево. Причиной ДТП послужили превышение скорости обвиняемым и совершение обгона в зоне действия запрещающего знака. В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летней пассажирке легкового автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Действия 22-летнего жителя Добринского района квалифицированы следствием по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.
Комментарии (1)

Внушаемый
31 минуту назад
Обочины широкие такие,лучше бы 4 полосы сделали и узкие обочины и площадки для стоянки
