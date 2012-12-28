Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства

Все новости
В концертном зале «Казаки России» отпраздновали областной День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Со сцены ведущий назвал его праздником трудолюбивых, простых и мудрых людей, которые в буквальном смысле работают на земле.

Вообще, День работника сельского хозяйства в России отмечается 12 октября. Но в Липецкой области есть давняя традиция — праздновать и подводить итоги после сбора урожая. По словам министра сельского хозяйства Липецкой области Екатерины Марковой, как раз сейчас уборочная кампания в регионе завершена на 95%.

af9188b5-7e98-4855-a48b-08965ff2bda0.jpeg

Липецкие аграрии закрывают год с хорошими результатами, несмотря на все капризы погоды: засуху 2024 года и посадку озимых практически в пыль, а также дождливое лето 2025 года. И вопреки всему этому в Липецкой области намолотили почти четыре миллиона тонн зерновых, собрали рекордный урожай масличных культур в один миллион тонн и 90 тысяч тонн яблок и ягод. А прогнозируемый урожай сахарной свёклы — около 5,2 миллиона тонн.

Благодаря интенсивному труду аграриев и новым технологиям агрономов и селекционеров, а также использованию качественного посадочного материала, средств защиты растений и удобрений урожайность постоянно растёт. В этом году липчане могут похвастаться рекордным урожаем зерновых и масличных культур. По зерновым она сейчас составляет 51,7 центнера с гектара, по кукурузе – 107, по сое — 26, по рапсу — 23,3. Меняется структура посевных площадей: сейчас в Липецкой области увеличивают количество полей под высокомаржинальные масличные культуры и уменьшают площади под зерновыми и бобовыми, при этом сохраняя плановые показатели по их производству за счёт более высокой урожайности.

Есть рекорды и в животноводстве: производство яиц выросло до 880 миллионов штук, молока — до 340 тысяч тонн, а надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 9500 килограммов. Качество молока также повышается — научные подходы дают свои плоды.

Сегодня липецкую сельхозпродукцию активно экспортируют: масличные культуры идут в Индию, Китай и другие восточные страны, зерновые и бобовые — в Европу. Недавно в Китай стали продавать и липецкое молоко. А наш картофель фри едят в Турции. Также на экспорт уходят дрожжи.

Но сельское хозяйство — не только про поля и фермы, про надои и урожайность. В этом году в Липецкой области впервые прошёл Всероссийский марафон «Земля спорта» — движение, которое вдохновляет на занятия спортом жителей села. Марафон объединил тысячи участников от Калининграда до Камчатки. В Липецкой области муниципальные этапы прошли в 11 районах и округах. Липчане участвовали и в федеральном этапе марафона в Краснодарском крае.

db556d17-7e7d-4c48-a066-79f7477e8a4f.jpeg

Из других значимых достижений года — директор школы села Большой Хомутец Добровского округа Вера Храброва стала призером конкурса «Женщины в АПК». На Всероссийском конкурсе Минсельхоза России для поддержки лучших представительниц аграрной отрасли она заняла третье место в номинации «Есть женщины в русских селеньях». Под руководством Веры Храбровой в школе создан первый в России «Агрокванториум».

В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Липецкой области в этом году открыто 11 агроклассов, еще 18 агроклассов уже существовали ранее. С сентября в Липецкой области 21 учитель ежемесячно получает стимулирующую выплату в 30 тысяч рублей за воспитание будущих аграриев. В следующем году в области откроют ещё 17 агроклассов, 10 из которых оборудуют новейшей техникой для углубленного изучения физики, химии, биологии и математики.

На областном Дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности губернатор Игорь Артамонов также отметил успехи липецких аграриев и животноводов.

c49c4a23-8b75-4409-84f6-9c76ea67bb3b.jpeg

— Такую радость мы с вами разделяем каждый год — она стабильна: каждый год у нас есть какие-то рекорды. Сельское хозяйство области и перерабатывающая промышленность с каждым годом работают всё лучше и лучше, и за это громадное спасибо вам — особенно ветеранам и тем, кто стоял у основ создания высокоинтенсивного сельского хозяйства области! — сказал Игорь Артамонов.

Губернатор назвал ключевые итоги последних пяти лет: сумма господдержки для агропромышленного комплекса составила 15,1 миллиарда рублей. В сельском хозяйстве реализовано 73 проекта с объёмом инвестиций в 127 миллиардов рублей, создано 2276 новых рабочих мест.

Регион активно вкладывается в комплексное развитие сельских территорий — их финансирование составило 9 миллиардов рублей. Построено 32 новых социальных объекта — школ, спортзалов и ФАПов, труженики села получили 229 домов и квартир. Проложены 24 новые дороги, благоустроены 224 объекта. Губернатор также представил топ-20 сельскохозяйственных компаний, которые особенно много сделали для региона и комплексного развития сельских территорий.

После этого перешли к церемонии награждения лучших работников отрасли. Агрономы, химики, операторы машинного доения и трактористы получили ведомственные награды за заслуги в агропромышленном комплексе, активную работу и многолетний плодотворный труд. Ведущий агрохимик Елецкого обособленного подразделения Липецкого филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» Елена Персидских получила звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Шесть человек были награждены за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие агропромышленного комплекса области Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства России и ещё пятеро — благодарностями. Также 15 человек получили региональные награды от Липецкого областного Совета и звание «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области».
