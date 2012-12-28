Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения

На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Велосипед мужчина продал всего за 1 000 рублей.
«В отдел полиции №6 обратилась 44-летняя женщина, у которой в ночь 11 на 12 ноября от дома по проспекту 60 лет СССР Липецка украли велосипед стоимостью 10 000 рублей. Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к краже 38-летнего липчанина. Подозреваемый целенаправленно, имея при себе плоскогубцы, ходил по микрорайону с целью совершения кражи чужого имущества», — сообщает пресс -служба областного управления МВД.
Велосипед мужчина успел продать всего за 1 000 рублей.
