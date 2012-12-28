Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения

Велосипед мужчина продал всего за 1 000 рублей.

В Липецке раскрыта кража велосипеда. Подозреваемый в краже хорошо подготовился — пошёл на дело с плоскогубцами, которыми перекусил тросик замка и уехал на чужом велосипеде. Но мужчина прокололся на том, что 12 ноября в 09:43 с чужим велосипедом попал на запись камеры наблюдения на фоне остановки с плакатом «Вместе против экстремизма и террора!».«В отдел полиции №6 обратилась 44-летняя женщина, у которой в ночь 11 на 12 ноября от дома по проспекту 60 лет СССР Липецка украли велосипед стоимостью 10 000 рублей. Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к краже 38-летнего липчанина. Подозреваемый целенаправленно, имея при себе плоскогубцы, ходил по микрорайону с целью совершения кражи чужого имущества», — сообщает пресс -служба областного управления МВД.Велосипед мужчина успел продать всего за 1 000 рублей.