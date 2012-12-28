Все новости
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
На территории области введен режим воздушной опасности
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Общество
26-летний лихач за год накопил 49 штрафов за превышение скорости
Происшествия
Ельчанку напугали оформленным на неё миллионным кредитом и потребовали срочно его погасить
Происшествия
Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения
Происшествия
В елецком садике воспитательницу обокрал коллега-дворник
Происшествия
Новогодней столицей области станет Елец: в городе пройдет фестиваль «Ёлки Липецкой земли»
Общество
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Происшествия
488
46 минут назад
2

Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения

Велосипед мужчина продал всего за 1 000 рублей.

В Липецке раскрыта кража велосипеда. Подозреваемый в краже хорошо подготовился — пошёл на дело с плоскогубцами, которыми перекусил тросик замка и уехал на чужом велосипеде. Но мужчина прокололся на том, что 12 ноября в 09:43 с чужим велосипедом попал на запись камеры наблюдения на фоне остановки с плакатом «Вместе против экстремизма и террора!».

«В отдел полиции №6 обратилась 44-летняя женщина, у которой в ночь 11 на 12 ноября от дома по проспекту 60 лет СССР Липецка украли велосипед стоимостью 10 000 рублей. Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к краже 38-летнего липчанина. Подозреваемый целенаправленно, имея при себе плоскогубцы, ходил по микрорайону с целью совершения кражи чужого имущества», — сообщает пресс -служба областного управления МВД.

Велосипед мужчина успел продать всего за 1 000 рублей.
Комментарии (2)

Александр Н.
7 минут назад
Камеры выручают, сколько ворюг уже попались,как крысы в мышеловку.
Липчанин
32 минуты назад
Вор , такие в авторитете у таких же
