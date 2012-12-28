На восьми улицах отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до завершения работ подачу холодной воды ограничат в домах № 20 по улице Осипенко, № 1а по улице Гастелло, №№ 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а по улице Металлургов, №№ 57, 58, 65, 77, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 5, 7 по улице Барашева, № 3 по улице Коммунальной, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по Северному проезду, в частном секторе улицы Озерной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Ангарской, №№ 1г, 3а, 3/7 по улице Базарной.С 09:30 до 12:30 обесточат садоводчества «Венера», «Весна», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник».