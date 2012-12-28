Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Происшествия
У Центра культуры устроили погром
Происшествия
На символ 2026 года цены «лошадиные»!
Общество
Заявляем всем мы, ждавшим ноября: «Зря его вы ждали, абсолютно зря!»
Неделя 48
В Липецке включены сирены: введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Еще в четырех районах Липецкой области введен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
Красный уровень угрозы действовал всю ночь
Происшествия
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Происшествия
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
В Липецкой области объявлен «желтый уровень» воздушной опасности
Происшествия
Читать все
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Происшествия
У Центра культуры устроили погром
Происшествия
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Происшествия
В Липецке включены сирены: введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Заявляем всем мы, ждавшим ноября: «Зря его вы ждали, абсолютно зря!»
Неделя 48
Еще в четырех районах Липецкой области введен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
В Липецкой области объявлен «желтый уровень» воздушной опасности
Происшествия
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Красный уровень угрозы действовал всю ночь
Происшествия
Читать все
Общество
781
сегодня, 18:32
1

На восьми улицах отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до завершения работ подачу холодной воды ограничат в домах № 20 по улице Осипенко, № 1а по улице Гастелло, №№ 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а по улице Металлургов, №№ 57, 58, 65, 77, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 5, 7 по улице Барашева, № 3 по улице Коммунальной, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по Северному проезду, в частном секторе улицы Озерной. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
17 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Ангарской, №№ 1г, 3а, 3/7 по улице Базарной. 

С 09:30 до 12:30 обесточат садоводчества «Венера», «Весна», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник». 
отключения
0
0
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
На улице Студеновская
56 минут назад
(дорога , сторона нечётных домов) от остановки "Улица Арктическая" до "8-я школа" море из фекальных вод. Стекает из проулка "8-е Марта", мимо храма прямо на дорогу. Машины едут, обдают этим прохожих. Когда это безобразие прекратят ?
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить