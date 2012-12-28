«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Общество
сегодня, 18:32
На восьми улицах отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 17 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Ангарской, №№ 1г, 3а, 3/7 по улице Базарной.
С 09:30 до 12:30 обесточат садоводчества «Венера», «Весна», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник».
