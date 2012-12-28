«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Погода в Липецке
470
сегодня, 17:05
2
Неделя начнется теплого, но дождливого дня
Погодна продолжит оставаться не характерной для ноября.
По прогнозу регионального гидрометцентра, 17 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшие дожди, местами с мокрым снегом, днем временами дожди. Ветер южной четверти: ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0-5 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.
В Липецке облачно, ночью небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем временами дождь. Ветер южной четверти: ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Ночью на улице 2-4 градуса мороза, днем — 6-8 градусов тепла.
За 116-летнюю историю метеонаблюдений в Липецке день 17 ноября стал самым теплым в 1977 году, тогда воздух прогрелся до +11 градусов, самым холодным этот день был в 1951-м году — 22 градуса мороза.
2
1
0
1
1
Комментарии (2)