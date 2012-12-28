Неделя начнется теплого, но дождливого дня

Погодна продолжит оставаться не характерной для ноября.

В ближайшие трое суток в Липецкой области пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 ноября — 3-4 градуса тепла, что на 4 градуса выше нормы, 18 ноября — 9-10 градусов тепла, что на 10-11 градусов выше нормы, 19 ноября — 1-2 градуса тепла, что на 3 градуса выше климатической нормы.По прогнозу регионального гидрометцентра, 17 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшие дожди, местами с мокрым снегом, днем временами дожди. Ветер южной четверти: ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0-5 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.В Липецке облачно, ночью небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем временами дождь. Ветер южной четверти: ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Ночью на улице 2-4 градуса мороза, днем — 6-8 градусов тепла.За 116-летнюю историю метеонаблюдений в Липецке день 17 ноября стал самым теплым в 1977 году, тогда воздух прогрелся до +11 градусов, самым холодным этот день был в 1951-м году — 22 градуса мороза.