Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
78-летняя липчанка согласилась на проверку денег по номерам и лишилась 280 тысяч рублей
Происшествия
409
сегодня, 10:38
4
78-летняя липчанка согласилась на проверку денег по номерам и лишилась 280 тысяч рублей
А в Данкове 33-летний мужчина перешёл по QR-коду и остался без 715 000 рублей.
21-летняя липчанка общалась с мошенниками с 9 по 10 ноября. Девушке предложили для сохранности сбережений перевести их «на счёт Центробанка». В результате она отправила со своей кредитной карты 165 000 на различные абонентские номера.
65-летняя жительница Грязей 6 ноября под тем же предлогом перевела со своей банковской карты на указанный ей счёт 93 500 рублей.
В Данкове 33-летний мужчина 6 ноября поверил сотрудникам «Роскомнадзора» и «Росфинмониторинга», перешёл по QR-коду и лишился 715 000 рублей.
34-летняя ельчанка с 6 по 11 ноября общалась в нескольких мессенджерах с сотрудниками «Центробанка», «ФСБ» и «Госуслуг», после чего приехала в Липецк и перевела мошенникам на различные счета 342 000 рублей.
А в Липецком округе 44-летняя женщина после общения с «сотрудниками Госуслуг» лишилась 168 400 рублей.
0
0
3
2
0
Комментарии (4)