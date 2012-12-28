Все новости
Происшествия
409
сегодня, 10:38
4

78-летняя липчанка согласилась на проверку денег по номерам и лишилась 280 тысяч рублей

А в Данкове 33-летний мужчина перешёл по QR-коду и остался без 715 000 рублей.

11 ноября в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя пенсионерка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё 4 и 5 ноября пожилой женщине звонили «сотрудники госслужбы» и сообщили о необходимости проверить ее купюры по номерам — чтобы отслеживать их передвижение. Пенсионерка поверила и перевела мошенникам 280 000 рублей.

21-летняя липчанка общалась с мошенниками с 9 по 10 ноября. Девушке предложили для сохранности сбережений перевести их «на счёт Центробанка». В результате она отправила со своей кредитной карты 165 000 на различные абонентские номера.

65-летняя жительница Грязей 6 ноября под тем же предлогом перевела со своей банковской карты на указанный ей счёт 93 500 рублей.

В Данкове 33-летний мужчина 6 ноября поверил сотрудникам «Роскомнадзора» и «Росфинмониторинга», перешёл по QR-коду и лишился 715 000 рублей.

34-летняя ельчанка с 6 по 11 ноября общалась в нескольких мессенджерах с сотрудниками «Центробанка», «ФСБ» и «Госуслуг», после чего приехала в Липецк и перевела мошенникам на различные счета 342 000 рублей.

А в Липецком округе 44-летняя женщина после общения с «сотрудниками Госуслуг» лишилась 168 400 рублей.
Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анатолич
38 минут назад
А я вообще телефон не включаю. И такая тишина и благодать! А то звонят или алкаши или начальник с работы.
Ответить
вольф
47 минут назад
печально как то... приходит понимание только тогда, когда на собственном шкуре все это испытают
Ответить
тема для размышления
сегодня, 11:15
ЛЮЮДИИИ, у вас голова для чего?! Чтобы шапку носить?! Если не вы звоните, а звонят вам- то посылайте сразу же звонившего в ад и отключайте разговор.
Ответить
Толстый
сегодня, 10:49
Надо запретить использование денег!
Ответить
