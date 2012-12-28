78-летняя липчанка согласилась на проверку денег по номерам и лишилась 280 тысяч рублей

А в Данкове 33-летний мужчина перешёл по QR-коду и остался без 715 000 рублей.

11 ноября в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя пенсионерка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё 4 и 5 ноября пожилой женщине звонили «сотрудники госслужбы» и сообщили о необходимости проверить ее купюры по номерам — чтобы отслеживать их передвижение. Пенсионерка поверила и перевела мошенникам 280 000 рублей.21-летняя липчанка общалась с мошенниками с 9 по 10 ноября. Девушке предложили для сохранности сбережений перевести их «на счёт Центробанка». В результате она отправила со своей кредитной карты 165 000 на различные абонентские номера.65-летняя жительница Грязей 6 ноября под тем же предлогом перевела со своей банковской карты на указанный ей счёт 93 500 рублей.В Данкове 33-летний мужчина 6 ноября поверил сотрудникам «Роскомнадзора» и «Росфинмониторинга», перешёл по QR-коду и лишился 715 000 рублей.34-летняя ельчанка с 6 по 11 ноября общалась в нескольких мессенджерах с сотрудниками «Центробанка», «ФСБ» и «Госуслуг», после чего приехала в Липецк и перевела мошенникам на различные счета 342 000 рублей.А в Липецком округе 44-летняя женщина после общения с «сотрудниками Госуслуг» лишилась 168 400 рублей.