Жители Липецкой области значительно чаще стали банкротиться

С начала года в суд подано 3713 таких заявлений.

В Липецкой области значительно увеличилось количество заявлений в арбитражный суд о банкротстве физических лиц — рост за девять месяцев этого года составил 19%: всего подано 3713 заявлений.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в два раза выросло число заявлений о банкротстве индивидуальных предпринимателей (46 в 2025 году против 21 в 2024 году). В то же время количество дел о банкротстве юридических лиц сократилось почти в два раза (69 против 128 годом ранее).Всего за девять месяцев 2025 года в Арбитражный суд Липецкой области поступило 9164 исковых заявления, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Принято к производству 8148 дел, рассмотрено 7625 экономических споров.