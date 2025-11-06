В России
Мишустин заявил о снижении порога для уплаты НДС малым и средним бизнесом
Порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно.
«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов его уплаты с 2026 года, соответственно, при доходах 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн рублей, с 2028 года — 10 млн рублей», — отметил он.
Ранее Минфин предлагал снизить порог выручки МСП на «упрощенке»для перехода к уплате НДС с 60 млн до 10 млн рублей. Соответствующее предложение содержалось в бюджетном пакете законопроектов, которые министерство внесло в правительство, — передает ТАСС.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение нужно для пресечения незаконных схем. Цель — борьба с дроблением бизнеса.
