Время менять резину: мошенники обманули двоих при покупке шин

Один покупатель лишился 33 тысяч рублей, другой — 37 тысяч.

5 ноября в полицию обратились двое жителей Липецкой области, которых обманули мошенники при покупке автомобильных шин.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 41-летний липчанин хотел купить шины на сайте объявлений и перевёл продавцу-мошеннику 33 000 рублей.А в Ельце точно также обманули 45-летнего мужчину. За шины на «УАЗ» он заплатил 37 000 рублей, но после получения денег продавец исчез, а покупатель так ничего и не получил.