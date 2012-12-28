Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Время менять резину: мошенники обманули двоих при покупке шин
Один покупатель лишился 33 тысяч рублей, другой — 37 тысяч.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 41-летний липчанин хотел купить шины на сайте объявлений и перевёл продавцу-мошеннику 33 000 рублей.
А в Ельце точно также обманули 45-летнего мужчину. За шины на «УАЗ» он заплатил 37 000 рублей, но после получения денег продавец исчез, а покупатель так ничего и не получил.
