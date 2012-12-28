Антициклон ненадолго поставит заслон дождям в Липецкой области

Минусовых значений не ожидается ни днем, ни ночью.

3 и 4 ноября территория Липецкой области будет находиться на западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. 5 ноября ночью под влиянием фронтальных разделов очередного атлантического циклона местами пройдут небольшие дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем – от +6 до +11.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +7 до +9 градусов.День 3 ноября стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 20 градусов мороза.