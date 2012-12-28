Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
С крыши дома на Советской бросали бутылки под ноги прохожих
Чудом никто не пострадал.
Ранее такие случаи также были у дома №19А на проспекте Победы — у так называемой «китайской стены».
— Информация о происшествии будет зарегистрирована в установленном порядке, по данному факту будет проведена проверка. Но если вы стали очевидцами правонарушения — лучше в тот же момент звонить в полицию, чтобы оперативная группа могла сразу выехать на место и установить злоумышленников, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
