Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
В овраге у водоёма нашли полускелетированный труп
Происшествия
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
Читать все
Эпичный полет «Чери» по улице Неделина сняла камера наблюдения
Происшествия
Коллективку и Сокол соединил новый мост
Общество
Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Общество
«Чери» вынесло на встречную полосу Неделина: разбиты четыре автомобиля
Происшествия
32-летняя липчанка не открывала дверь приставам и ругалась матом
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +10
Погода в Липецке
Версия об обстреле трамвая пока не подтверждается
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудники НЛМК отмечены ведомственными наградами
НЛМК Live
Липецкая вечЁрка: три трупа, афера с Wildberries на 3,2 миллиона, и еда на Городище
Общество
Читать все
Происшествия
2414
сегодня, 14:55
14

С крыши дома на Советской бросали бутылки под ноги прохожих

Чудом никто не пострадал.

С крыши дома №68 по улице Советской сегодня днём на тротуар бросали бутылки. Только чудом они не попали в прохожих — мужчину и женщину. Правда, в полицию они не обратились. Зато очевидцы сняли бутылочный обстрел на видео.

Ранее такие случаи также были у дома №19А на проспекте Победы — у так называемой «китайской стены».

— Информация о происшествии будет зарегистрирована в установленном порядке, по данному факту будет проведена проверка. Но если вы стали очевидцами правонарушения — лучше в тот же момент звонить в полицию, чтобы оперативная группа могла сразу выехать на место и установить злоумышленников, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
хулиганство
0
5
27
2
0

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ужас
50 минут назад
А, если бы, в ребёнка бутылка или осколок попали? Все выходы на крыши должны быть на замке.
Ответить
Гость
сегодня, 19:43
Это сделали местные панки
Ответить
кстати
сегодня, 17:39
За доступ на чердаки и подвалы несет ответственность УК .
Ответить
Гость
сегодня, 17:20
Чердаки раскрыты все. Заходи и живи. А всему виной без действий жилищной инспекции. Подвалы тоже. Раньше один звонок и УК платит за подобное.
Ответить
Светлана
сегодня, 16:49
О как , центр города солидные люди живут , это не окраина же
Ответить
Живу напротив.
сегодня, 16:04
В этот доме уже как год весёлый сосед живёт. Ночью не унывает и людям скучать не даёт, музыку слушает. Через усилители. Ближе к 0 часам и за.
Ответить
Сергей Б
сегодня, 15:28
А мы в 80-е , часто кидали "бомбочки" с водой с крыш. И за это только журили. Но мы потом опять кидали. Но бутылку не надо кидать, конечно. Это серьёзно.
Ответить
Денис
сегодня, 15:54
А мы в 90е со второго этажа яйцами кидались в одноклассниц)
Ответить
цезарь
сегодня, 16:06
А мы в 90е со второго этажа яйцами кидались в одноклассниц) а с чего вы взяли что это дети получили доступ к общему имуществу, на чердак?
Ответить
Сомневаюсь
сегодня, 16:12
а с чего вы взяли что это дети получили доступ к общему имуществу, на чердак? Что это дети. Может, и дети, только бывшие, уже выросшие. Выпили, а потом стали в прохожих бутылки бросать. Мне раз сигаретой в волосы попали, а второй блузку прожгли. Видимо, синхронно бросали. За это наказывать нужно. Улицы месяц заставить мести.
Ответить
Ну прям трагедия
сегодня, 15:25
И что случилось?
Ответить
Это
сегодня, 18:00
Хорошо что обошлось, а могло быть хуже некуда. Думать на перед надо, а не"что случилось" мелкоумство начало всех бед.
Ответить
Виктор
сегодня, 15:49
Если бы Вам в голову попали так пустяк ничего не случилось
Ответить
Люди
сегодня, 15:11
Точно поели белены
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить