С крыши дома на Советской бросали бутылки под ноги прохожих

Чудом никто не пострадал.

С крыши дома №68 по улице Советской сегодня днём на тротуар бросали бутылки. Только чудом они не попали в прохожих — мужчину и женщину. Правда, в полицию они не обратились. Зато очевидцы сняли бутылочный обстрел на видео.Ранее такие случаи также были у дома №19А на проспекте Победы — у так называемой «китайской стены».— Информация о происшествии будет зарегистрирована в установленном порядке, по данному факту будет проведена проверка. Но если вы стали очевидцами правонарушения — лучше в тот же момент звонить в полицию, чтобы оперативная группа могла сразу выехать на место и установить злоумышленников, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.