Спорт
572
55 минут назад
Липчанка стала главной красавицей чемпионата Тульской области по бодибилдингу
А на этой неделе у наших рельефных спортсменов главное соревнование года – чемпионат России.
Канищева качает мускулатуру уже около 5 лет, в прошлом выигрывала чемпионат Липецкой области. Спорт для неё не только хобби, но и призвание, сейчас девушка уже работает персональным тренером. Успех в Туле стал новым этапом на её славном спортивном пути.
В бодифитнесе акцент сделан не на объем, а на пропорциональное развитие всего тела. И все девушки выходят на помост на каблуках. Подготовил чемпионку тренер Михаил Томилин, ученики которого в последнее время буквально гремят на соревнованиях.
Ещё две его воспитанницы поднялись на пьедестал почёта в Туле: Наталья Кудрявцева стала вице-чемпионкой в эстетической фитнесе среди спортсменов выше 166 см и взяла «бронзу» в этом же виде программы среди мастеров (спортсменов старше 35 лет). А Мария Елчина заняла 3-е место среди дебютанток соревнования по эстетическому фитнесу.
Степан Соколов выиграл чемпионат по бодибилдингу в весовой категории до 90 кг. Так же ученик Дениса Григорьева стал вице-чемпионом среди юниоров в общем зачёте и «бронзовым» призёром в абсолютном зачете в открытой возрастной группе.
Тренеры Михаил Томилин и Денис Григорьев получили специальные медали «Тренер чемпиона».
«И улыбаемся!...»
Как рассказал GOROD48 президент Федерации бодибилдинга Липецкой области Денис Григорьев, сильнейшие липецкие атлеты на этой неделе будут выступать в чемпионате России в подмосковном Одинцове. В четверг на помост выйдет чемпион Липецкой области-2025 и победитель открытого чемпионата Москвы-2025 среди юниоров Максим Нижегородов. Есть надежда, что впервые наш земляк выиграет чемпионат России в классическом бодибилдинге. Канищева (бодифитнес) выступает в пятницу. Елчина, Кудрявцева и Олеся Невидюшкина (эстетический фитнес) – в субботу.
