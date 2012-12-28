Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Спорт
43 минуты назад
Тренер «Металлурга» посетовал, что за красивую игру очков не добавляют
Послематчевая пресс-конференция.
— Что тут комментировать? К сожалению, за контроль мяча и количество созданных голевых моментов очки не дают. Поэтому такой итог.
— Что случилось на последних секундах? Потеряли концентрацию?
— Предупреждали наших игроков, что футбол — игра эпизодов. Сравняли на последних минутах счёт. Наверное, уже уверовали, что как минимум сыграем вничью…Мы рассчитывали увезти очки из Тамбова. Даже ничью мы рассматривали как отрицательный результат.
— Мы беседовали с бывшим тренером «Тамбова» и «Металлурга» Сергеем Первушиным, который сказал, что «Металлург» очень здорово играл в первом тайме, и к перерыву должен был вести 5:0. Что у нас с реализацией? И сколько нужно создать моментов, чтобы забить?
— Сколько нужно? Если пять в первом создали, два-три неплохих момента во втором тайме, получается, восемь моментов надо создавать, чтобы забить. Надеюсь, в дальнейших играх реализация будет лучше.
— С чем связана замена капитана команды Дмитрия Пахомова в перерыве?
— С его жёлтой карточкой, полученной в первом тайме. Не стали рисковать. Игра контактная, и любой неосторожный фол мог привести ко второму предупреждению.
— Каков эмоциональный фон в команде после безвыигрышной серии?
— После такой игры, я думаю, ребята получили удовольствие. Если не считать результата на табло. Надеюсь, что результат к нам придёт. Будем работать над реализацией на тренировках.
Главный тренер «Спартака» Михаил Пилипко признал, что хозяева победили всё же не без помощи Фортуны.
— Это футбол, за это мы его любим. Конечно, верили до конца. Откровенно скажу: «Металлург» — хорошая команда, играющая команда, она доставила нам много неприятностей.
Но мы всё время с ребятами говорим, что как бы ни было тяжело, как бы ни складывался матч, надо всегда верить друг в друга. И до конца играть, верить в госпожу удачу. И она сегодня повернулась к нам лицом. Но опять же это заслуга ребят. Они шли, искали моменты. Да, их было немного, но они их наш и заработали очень важные три очка. Мы закрепились в лидирующей группе и сохранили шансы на борьбу за призовые места.
В первом тайме «Металлург» создавал хорошие моменты, которые не смог реализовать. Мы обращали внимание на установке на хорошие фланги соперника. С них приходила угроза нашим воротам. Но ребята вытерпели, справились. Где-то нам повезло, не без этого. Второй тайм сыграли более организованно. Нашли свои моменты и победили.
