Тренер «Металлурга» посетовал, что за красивую игру очков не добавляют

Послематчевая пресс-конференция.

— Что случилось на последних секундах? Потеряли концентрацию?





— Предупреждали наших игроков, что футбол — игра эпизодов. Сравняли на последних минутах счёт. Наверное, уже уверовали, что как минимум сыграем вничью…





— Мы беседовали с бывшим тренером «Тамбова» и «Металлурга» Сергеем Первушиным, который сказал, что «Металлург» очень здорово играл в первом тайме, и к перерыву должен был вести 5:0. Что у нас с реализацией? И сколько нужно создать моментов, чтобы забить?





— Сколько нужно? Если пять в первом создали, два-три неплохих момента во втором тайме, получается, восемь моментов надо создавать, чтобы забить. Надеюсь, в дальнейших играх реализация будет лучше.





— С чем связана замена капитана команды Дмитрия Пахомова в перерыве?





— С его жёлтой карточкой, полученной в первом тайме. Не стали рисковать. Игра контактная, и любой неосторожный фол мог привести ко второму предупреждению.





— Каков эмоциональный фон в команде после безвыигрышной серии?





— После такой игры, я думаю, ребята получили удовольствие. Если не считать результата на табло. Надеюсь, что результат к нам придёт. Будем работать над реализацией на тренировках.





— Это футбол, за это мы его любим. Конечно, верили до конца. Откровенно скажу: «Металлург» — хорошая команда, играющая команда, она доставила нам много неприятностей.

Но мы всё время с ребятами говорим, что как бы ни было тяжело, как бы ни складывался матч, надо всегда верить друг в друга. И до конца играть, верить в госпожу удачу. И она сегодня повернулась к нам лицом. Но опять же это заслуга ребят. Они шли, искали моменты. Да, их было немного, но они их наш и заработали очень важные три очка. Мы закрепились в лидирующей группе и сохранили шансы на борьбу за призовые места.





В первом тайме «Металлург» создавал хорошие моменты, которые не смог реализовать. Мы обращали внимание на установке на хорошие фланги соперника. С них приходила угроза нашим воротам. Но ребята вытерпели, справились. Где-то нам повезло, не без этого. Второй тайм сыграли более организованно. Нашли свои моменты и победили.





