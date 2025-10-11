Все новости
Спорт
260
59 минут назад
2

«Металлург» провёл одну из самых фееричных концовок в истории, но есть нюанс

В Тамбове на футбол ходит в три раза меньше зрителей, чем в Липецке - факт.

Триумф и трагедию всего за пару минут испытали футболисты «Металлурга», которые сначала в компенсированное время сравняли счёт матча в Тамбове со «Спартаком», но затем успели и пропустить в самой концовке игры, итог – 1:2.

По игре «Металлург» явно заслуживал большего. Присутствовавший на стадионе экс-тренер тамбовской и липецкой команд Сергей Первушин заметил, что после первого тайма «сталевары» должны были вести чуть ли не 5:0. У одного только Дениса Сёмина моментов хватило бы на «хет-трик». Вратарь Анндей Бондарь явно поймал кураж, особенно когда отразил удар головой Дениса Сёмина, последовавший за ним «выстрел» Никиты Горункова и помешал добить мяч Даниилу Чернякову.

photo_2025-10-11_17-57-01.jpg

А второй тайм начался с главного футбольного правила: «Не забил ты, забьют тебе». После подачи со стандарта мяч заметался по липецкой штрафной, в итоге Александр Попович сделал скидку на Антона Пенчелюзова, который с девяти метров «расстрелял» ворота Никиты Яворского.

Как ни удивительно, но при счёте 0:1 моментов у липчан стало гораздо меньше. Хотя сравнять счёт могли: ближе к концу матча Егор Глухов со штрафного вместо подачи выкатил мяч под удар Горункову, но тот толком приложиться к нему не сумел.

И всё же «красно-чёрные» добились своего: после навеса Глухова с углового Сёмин опередил защитников и вколотил, казалось, спасительный мяч – 1:1. Стадион, на котором присутствовала тысяча зрителей (в три раза меньше, чем на отдельные матчи сезона приходило в Липецке) разочарованно выдохнул. Игроки «Металлурга» радовались, полагая, что ничья уже в кармане.

photo_2025-10-11_20-24-26.jpg

А затем случилась катастрофа. Новый навес со штрафного почему-то вызвал очередную панику у «липецкого ПФО», центральный защитник Роман Ткачук остался один против двоих тамбовских футболистов, в итоге вышедший на замену опытный Андрей Часовских, который выступал за «Тамбов» ещё в Премьер-Лиге, головой отправил в сетку победный мяч – 2:1! Немая сцена….

В истории чемпионатов России сразу не и вспомнить матча, когда два гола были забиты в компенсированное время. И так стремительно менялась ситуация в концовке матча. В этом смысле игра в Тамбове принесла своеобразный рекорд, жаль, что не в нашу пользу.

photo_2025-10-11_17-57-04.jpg

Липецкие болельщики поддержали команду и в соседнем городе

В Тамбове «Металлург» потерял ещё и капитана – Дмитрий Пахомов получил уже 12-ю жёлтую карточку за сезон, он лидер второй лиги по этому компоненту, и пропустит следующий матч в пятницу, 17 октября, в гостях у СКА-Хабаровск. Игра из-за разницы во времени начнётся в 6:00 мск.

photo_2025-10-13_15-01-25.jpg

Дмитрий Пахомов

«Металлург» 7-й, шансы на первое место могут улетучится уже в следующем туре, но в призовую «тройку» липчане ещё могут попасть.

«Спартак» (Тамбов) — «Металлург» — 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Пенчелюзов, 50. 1:1 – Д.Сёмин, 90+3. 2:1 – Часовских, 90+5.

«Спартак»: 71. Бондарь. 29. В.Фролов. 4. Богдаев. 31. Арт.Миронов (22. Пузиков, 90). 78. Бзикадзе. 23. А.Шмаров (70. Сулайманов, 90). 7. А.Попович. 98. Р.Петров. 8. Турсунов (11. М.Левин, 68). 10. Малолетов (19. А.Шульгин, 90+2). 99. Пенчелюзов (15. Часовских, 68).

«Металлург»: 74. Яворский. 67. Р.Ткачук. 8. Д.Пахомов (к) (80. Донцов, 46). 19. Бадртдинов. 4. Горунков. 14. Д.Черняков. 28. Кононенко. 27. Казимир. 17. Глухов. 31. Гайдук. 7. Д.Сёмин.

Предупреждения: Д.Пахомов, 29 – Р.Петров, 46. Пенчелюзов, 61. Арт.Миронов, 87. Малолетов, 90.

Судьи А.Мешков (Москва), Д.Джабборов (Курская область), В.Балдынов (Москва). Делегат П.Папыева (Москва). Инспектор А.Шатунов (Екатеринбург).

Тамбов. Стадион «Спартак». 1040 зрителей.

Фото Михаила Капитонова.
Футбол
«Металлург»
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
зачем
38 минут назад
тренера поменяли? коней на переправе не меняют
Ответить
Дмитрий
49 минут назад
Не выпасть бы из десятки - будет хорошо
Ответить
