«Металлург» провёл одну из самых фееричных концовок в истории, но есть нюанс

В Тамбове на футбол ходит в три раза меньше зрителей, чем в Липецке - факт.

Липецкие болельщики поддержали команду и в соседнем городе

В Тамбове «Металлург» потерял ещё и капитана – Дмитрий Пахомов получил уже 12-ю жёлтую карточку за сезон, он лидер второй лиги по этому компоненту, и пропустит следующий матч в пятницу, 17 октября, в гостях у СКА-Хабаровск. Игра из-за разницы во времени начнётся в 6:00 мск.









Дмитрий Пахомов

«Спартак» (Тамбов) — «Металлург» — 2:1 (0:0)









«Спартак»: 71. Бондарь. 29. В.Фролов. 4. Богдаев. 31. Арт.Миронов (22. Пузиков, 90). 78. Бзикадзе. 23. А.Шмаров (70. Сулайманов, 90). 7. А.Попович. 98. Р.Петров. 8. Турсунов (11. М.Левин, 68). 10. Малолетов (19. А.Шульгин, 90+2). 99. Пенчелюзов (15. Часовских, 68).





«Металлург»: 74. Яворский. 67. Р.Ткачук. 8. Д.Пахомов (к) (80. Донцов, 46). 19. Бадртдинов. 4. Горунков. 14. Д.Черняков. 28. Кононенко. 27. Казимир. 17. Глухов. 31. Гайдук. 7. Д.Сёмин.





Предупреждения: Д.Пахомов, 29 – Р.Петров, 46. Пенчелюзов, 61. Арт.Миронов, 87. Малолетов, 90.





Судьи А.Мешков (Москва), Д.Джабборов (Курская область), В.Балдынов (Москва). Делегат П.Папыева (Москва). Инспектор А.Шатунов (Екатеринбург).





Триумф и трагедию всего за пару минут испытали футболисты «Металлурга», которые сначала в компенсированное время сравняли счёт матча в Тамбове со «Спартаком», но затем успели и пропустить в самой концовке игры, итог – 1:2.А второй тайм начался с главного футбольного правила: «Не забил ты, забьют тебе». После подачи со стандарта мяч заметался по липецкой штрафной, в итоге Александр Попович сделал скидку на Антона Пенчелюзова, который с девяти метров «расстрелял» ворота Никиты Яворского.Как ни удивительно, но при счёте 0:1 моментов у липчан стало гораздо меньше. Хотя сравнять счёт могли: ближе к концу матча Егор Глухов со штрафного вместо подачи выкатил мяч под удар Горункову, но тот толком приложиться к нему не сумел.А затем случилась катастрофа. Новый навес со штрафного почему-то вызвал очередную панику у «липецкого ПФО», центральный защитник Роман Ткачук остался один против двоих тамбовских футболистов, в итоге вышедший на замену опытный Андрей Часовских, который выступал за «Тамбов» ещё в Премьер-Лиге, головой отправил в сетку победный мяч – 2:1! Немая сцена….«Металлург» 7-й, шансы на первое место могут улетучится уже в следующем туре, но в призовую «тройку» липчане ещё могут попасть.1:0 – Пенчелюзов, 50. 1:1 – Д.Сёмин, 90+3. 2:1 – Часовских, 90+5.