«Из нашего дома бегут управляющие компании»

Многоэтажка без УК медленно разрушается.

Жильцы дома № 32Б по улице Папина не могут договориться с соседями о выборе управляющей компании.Дом — не подарок. Вот как описали его состояние сами жильцы.«Дом рушится, у людей в квартирах сквозные дыры, в подвале трубы на ладан дышат, и отопление не запустили. На высоких этажах плесень, так как течет крыша. Дом без управляющей компании и временную обещают дать только 1 ноября. Но временная не будет делать экспертизу дома, и передвигать капитальный ремонт».А дальше — самое интересное. Почему управляющие компании бегут от этого дома, как черт от ладана.«По моей информации два жителя дома жалуются на каждую управляющую, закидали ГЖИ жалобами, что любая управляющая работает только на штрафы. Так случилось и с последней нашей УК, она даже подала на банкротство (это мне так сказали). На уговоры остановиться и дать хоть одной компании поработать нормально, не идут. Продолжают втихую бегать по инстанциям. Дом с 196 квартирами не может ничего сделать с двумя жильцами, из-за них страдают все. В нашем доме много людей, которые не знают, что делать и куда бежать. Как они проводят все эти дела, мы точно не знаем, но факт в том, что каждая компания, которая приходила ранее, уходила от нас со штрафами, становилась банкротом, или просто отказывалась», — описала ситуацию одна из жительниц домаРазбирая ситуацию, в мэрии начали с хорошего — сегодня в дом подали отопление.Что касается управляющей компании, то мэрия дважды проводила конкурс по ее выбору. И оба признаны несостоявшимися. На первый конкурс заявились две компании, которые снизили размер платы за содержание жилья более чем на 10%. А на второй конкурс никто не заявился.В администрации города уточнили, что временную управляющую компанию назначат дому до 1 ноября. Жильцы, кстати, не теряют надежды выбрать УК самостоятельно — в ближайшие выходные он собираются провести собрание.Кстати, дом на улице Папина не единственный, без управляющей компании. Таких в Липецке шесть. Если собственники не определятся, то в ноябре для всех этих домов будет объявлен конкурс по отбору управляющих компаний. Пуск тепла в эти дома запланирован не позднее пятницы, им займется МУП «Липецктеплосеть».