Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
Сегодня в Липецке: духовные скрепы, предприятия задыхаются от кадрового голода
Общество
В ваш дом подали отопление?
Говорит Липецк
Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников
Общество
21-летнего водителя оштрафовали за «шашечки»
Происшествия
Ничего святого: ельчанин обокрал мать
Происшествия
В качестве жеста доброй воли на улице Крайней заасфальтировали залатанную кирпичами яму
Общество
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор
Общество
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Происшествия
Под видом замены домофона пенсионерку обманули более чем на 2,3 миллиона рублей
Происшествия
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
Ельчанин решил купить телефон через Telegram и нарвался на мошенников
Происшествия
На Зеленый остров еще подкинули денег
Общество
В Липецкой области всадник попал под грузовик
Происшествия
Происшествия
901
сегодня, 12:34
3

Ограбление у пивбара записала камера наблюдения

16-летний подросток вырвал из рук 64-летнего мужчины телефон и убежал.

В липецкий отдел полиции №8 обратился 64-летний мужчина, которого 12 октября около девяти вечера ограбили у пивбара по улице Космонавтов. Происшествие записала камера наблюдения.

«К мужчине подошел подросток и попросил у него телефон позвонить. Тот разрешил с условием, что сам наберет номер телефона. Не дозвонившись, юноша вырвал из рук мужчины телефон и убежал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Подозревают 16-летнего парня. Похищенный телефон у него изъят.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ «Грабеж», максимальная санкция которой — четыре года лишения свободы.
Комментарии (3)

Сначала новые
Бабка Первая
29 минут назад
Да когда же подобные недотёпы поймут, что в городе красть и грабить без последствий для себя может лишь умная, мыслящая личность, которая обладает способностью к логическому и абстрактному мышлению, анализу информации, пониманию причинно-следственных связей и быстрому обучению)))
Ответить
Animal planet.
53 минуты назад
Я бы рассвирепел,если бы мой телефон так украли,у меня там около 5 тыс фото моей собаки ,и других собак.
Ответить
Ну...
44 минуты назад
Надо иметь альтернативный архив. На компе, например.
Ответить
