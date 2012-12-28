Ограбление у пивбара записала камера наблюдения

16-летний подросток вырвал из рук 64-летнего мужчины телефон и убежал.

В липецкий отдел полиции №8 обратился 64-летний мужчина, которого 12 октября около девяти вечера ограбили у пивбара по улице Космонавтов. Происшествие записала камера наблюдения.«К мужчине подошел подросток и попросил у него телефон позвонить. Тот разрешил с условием, что сам наберет номер телефона. Не дозвонившись, юноша вырвал из рук мужчины телефон и убежал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Подозревают 16-летнего парня. Похищенный телефон у него изъят.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ «Грабеж», максимальная санкция которой — четыре года лишения свободы.