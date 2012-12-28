Все новости
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки
Погода в Липецке
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
Сегодня в Липецке: кому прямо днём увеличат зарплату, 99 лет Винни Пуху и девушку жалко
Общество
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
Липецку срезали норматив отчислений от главного городского налога — на доходы физлиц
Общество
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
На Соколе забил горячий родник
Происшествия
В Липецкой области подвели итоги сезона клещей: покусаны почти шесть тысяч человек
Здоровье
Улицы Плеханова и Гагарина энергетики обещают открыть к понедельнику
Общество
21-летнего водителя оштрафовали за «шашечки»
Происшествия
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +10
Погода в Липецке
В России
37
29 минут назад

Увеличился спрос на новогодние туры в теплые страны среди россиян

Спрос российских туристов на новогодние поездки в ОАЭ, Таиланд и Египет удвоился.

Спрос российских туристов на туры в страны с теплым климатом на новогодние праздники вырос вдвое по сравнению с октябрем прошлого года, — сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По данным статистики продаж ведущих игроков рынка, в октябре спрос на новогодние туры в теплые страны вырос вдвое. Туроператоры предупреждают: к декабрю мест на рейсах и номеров в отелях на популярных зарубежных направлениях на Новый год не останется», — говорится в сообщении.

В топ-5 самых бронируемых зарубежных направлений на новогодние праздники вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. На эти страны приходится значительная доля в общем объеме продаж: по разным оценкам, сейчас ОАЭ занимают от 21% до 29%, Таиланд — от 16% до 25%, Египет — от 16% до 23%. В топ-10 по спросу на новогодние каникулы также входят Турция, Мальдивы, Куба, Китай и Индонезия, — передает ТАСС.

По мнению экспертов Space Travel, текущее лидерство ОАЭ в новогоднем рейтинге ожидаемо, поскольку сейчас это наиболее обеспеченное перевозками направление с разнообразной отельной базой и хорошо знакомым туристам продуктом.

По итогам новогодних праздников лидером спроса, скорее всего, станет Египет, спрос на который уже вырос в три-шесть раз к прошлому году благодаря доступным ценам, большому выбору отелей с системой «все включено» и расширению полетных программ туроператоров, — отметили в АТОР.

Там также подчеркнули, что Вьетнам в прошлом году не входил в пятерку лидеров, а сейчас демонстрирует рост спроса до пяти раз в годовом выражении, что связано с появлением чартерных программ в Нячанг и Фукуок.
