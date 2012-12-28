12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира

Яблоко от яблони - спортсмена подготовил тренер-рекордсмен.

Ещё два рекорда парнишка установил в подъеме той же штанги Аполлон Аксель на бицепс, теперь высшее мировое достижение в возрастной группе 12-14 лет составляет 27.5 кг. В обоих упражнениях Роженков занял первые места.





Павел тренируется в спортивно-туристском Центра управления образования Липецкой области у педагога высшей категории Владислава Комарова. Его учитель – и сам рекордсмен, трижды занесён в Книгу рекордов России. Недавно Комаров и ученики его Школы силовых трюков подарили липчанам огненное экстремальное шоу на фестивале «Мусаткин двор».

Среди 75 спортсменов, приехавших в Липецк для участия в Национальном Кубке по силовым видам спорта федерации МАСС России, самым крутым оказался ученик 5-го класса школы села Хрущёвка Павел Роженков.Школьник умудрился установить шесть мировых рекордов. Четыре он один за другим побил в становой тяге «Аполлон Аксель» и не успокоился, пока не зафиксировал вес на отметке 62,5 кг. Подросток выступал в весовой категории до 52 кг т.е. справился со штангой больше собственного веса. Но главная трудность упражнения – большой диаметр грифа от штанги, который составляет 50 см вместо стандартных 30 см, что требует невероятной силы хвата.