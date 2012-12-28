Все новости
Спорт
232
сегодня, 16:01
3

12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира

Яблоко от яблони - спортсмена подготовил тренер-рекордсмен.

Среди 75 спортсменов, приехавших в Липецк для участия в Национальном Кубке по силовым видам спорта федерации МАСС России, самым крутым оказался ученик 5-го класса школы села Хрущёвка Павел Роженков.

Школьник умудрился установить шесть мировых рекордов. Четыре он один за другим побил в становой тяге «Аполлон Аксель» и не успокоился, пока не зафиксировал вес на отметке 62,5 кг. Подросток выступал в весовой категории до 52 кг т.е. справился со штангой больше собственного веса. Но главная трудность упражнения – большой диаметр грифа от штанги, который составляет 50 см вместо стандартных 30 см, что требует невероятной силы хвата.

Ещё два рекорда парнишка установил в подъеме той же штанги Аполлон Аксель на бицепс, теперь высшее мировое достижение в возрастной группе 12-14 лет составляет 27.5 кг. В обоих упражнениях Роженков занял первые места. 

Павел тренируется в спортивно-туристском Центра управления образования Липецкой области у педагога высшей категории Владислава Комарова. Его учитель – и сам рекордсмен, трижды занесён в Книгу рекордов России. Недавно Комаров и ученики его Школы силовых трюков подарили липчанам огненное экстремальное шоу на фестивале «Мусаткин двор».
Пауэрлифтинг
Школа силовых трюков
Сначала новые
Лунтik
20 минут назад
О-о-о, наконец-то вылез, комментатор, а ты прежде чем комментировать сам попробуй поставить рекорд, а как поставишь — комментирую.
Ответить
Прохожий
38 минут назад
А, кто регистрируют такие мировые рекорды, тем более среди детей? Прежде, чем публиковать всякую чушь, ознакомьтесь сначала с правилами и порядком их регистрации. Не надо общественность Липецкой области вводить в заблуждение...
Ответить
Прохожий 2
27 минут назад
Ты судья?
Ответить
