Спорт
37
17 минут назад

Боец из Чаплыгина - лучший в турнире по ММА

Какая мелочь для настоящего чемпиона - два пропущенных удара в голову!

Лучшим бойцом межрегионального турнира по ММА в Воронеже признан Гарик Агаджанов из Чаплыгина.

Представитель чаплыгинской школы единоборств настолько уверенно выиграл все свои бои в весовой категории до 52 кг среди бойцов 16-17 лет, что просто «золотой» медали ему оказалось мало. Судейская коллегия единогласным решением присудила ему специальный приз.

Впечатляющей получилась и победа Дмитрия Токарева (16-17 лет, до 77,1 кг). К концу финального боя он уже с трудом мог стоять на ногах, так как пропустил два тяжелейших удара. Для выявления победителя потребовался экстрараунд, в котором наш земляк вырвал победу у соперника из команды хозяев.

й1.jpg

Токарев и его наставник

Обоих чемпионов подготовил работающий в Чаплыгине тренер Павел Кузнецов.

Медальный результат бойцов Липецкой области оказался более чем солидным – 5 первых мест, 2 вторых и 4 третьих. Помимо названных чемпионами стали Гагик Агаджанов, Демид Семенюк и Тигран Барсегян. Вторые места у Николая Карпушкина, Матвея Кузнецова, третьи – у Давида Гюрджиняня, Дмитрия Пархоменко, Дмитрия Жаворонкова, Владислава Рогатина.

Спортсменов подготовили Кузнецов, Павел Набатников и региональный представитель Союза СБЕ ММА России по Липецкой области Сергей Калгин. Последний отвечал ещё и за организацию выезда наших бойцов. Все спортсмены и тренеры занимаются в Академии спортивных единоборств-48 – так с недавних пор называется знаменитая на всю страну Школа единоборств Игоря Воротынцева.
Смешанные единоборства
