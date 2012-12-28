Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Яблоки, соки, детское питание — Липецкая область представила свою экспозицию на выставке «Золотая осень»
Общество
677
сегодня, 17:58
На одной улице отключат холодную воду, на четырех – свет
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
11 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 6б, 8, 10, 12, 12а, 79 по улице Московской, №№ 1, 1б, 3, 7а, 9, 11, 13, 13б, 15 по проезду Поперечному, №№ 23а, 23б по проезду Северному, также обесточат Универсальный проезд.
0
1
2
0
1
Комментарии