На одной улице отключат холодную воду, на четырех – свет

Без холодной воды останутся 11 октября жители улицы Ново-Весовой — с неудобствами столкнутся потребители домов №№ 18, 19, 20, 21, 22, а также жители частного сектора. Отключения начнутся с 10:00 и продлятся до окончания работ. Их причиной станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.11 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 6б, 8, 10, 12, 12а, 79 по улице Московской, №№ 1, 1б, 3, 7а, 9, 11, 13, 13б, 15 по проезду Поперечному, №№ 23а, 23б по проезду Северному, также обесточат Универсальный проезд.