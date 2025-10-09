Все новости
Происшествия
810
сегодня, 10:23
5

На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна

Территорию фабрики уже несколько месяцев разоряют вандалы и мародеры. 

Здание кондитерской фабрики «Рошен» на улице Доватора постепенно растаскивают. Вчера липчане стали свидетелями, как с территории фабрики  вывозили окна.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявления по факту неправомерных действий 9 октября в полицию не поступали. 

photo_2025-10-09_15-31-25.jpg+2025-10-10-10.23.05.jpg

Происходящая ситуация стала вполне закономерной. Уже несколько раз на фабрику приезжали пожарные из-за возгорания мусора: в мае и сентябре. Разоряют ее и мародеры.

Напомним, в феврале 2024 года Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил заявление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к Олегу Казакову, Петру и Алексею Порошенко (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» о запрете деятельности на территории России, а акции АО ЛКФ «Рошен» и доли в уставном капитале ООО «Рошен» обращены в доход государства: на лицевой счет Российской Федерации в лице Росимущества зачислено 128 970 771 штук акций, что составляет 99,9% от уставного капитала AO ЛКФ «Рошен». 
Рошен
окна
2
1
0
2
4

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
14 минут назад
Веди так бизнес, зная, что его разорят на ровном месте.
Ответить
Липчанка
37 минут назад
Какие вкусные кондитерские изделия производила фабрика! Остались только воспоминания. Ели сейчас фабрика находится в госсобственности и государство так относится к основным средствам, которые могли быть базой для Липецкой кондитерской (а она была на этом месте), то много вопросов возникает к... А зачем все рушить???
Ответить
Пенсионер
39 минут назад
Жуткая жуть
Ответить
Житель
сегодня, 10:43
Ооо! Работала фабрика, потом ее кто-то отдал Порошенко. Не бесплатно конечно. Опять работала, 2500 человек трудились, зарплату получали.и с законом все было нормально! С 2014 года началось,. В итоге пострадал простой народ! Ее арестовывали, отнимали..... Теперь разваливают, растаскивают. Оказывается она не нужна ни государству ни нашим олигархам.
Ответить
Баба Нюра
сегодня, 10:39
забрать-забрали, а что с этим делать, ни кто не знает, вот и результат
Ответить
