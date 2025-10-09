Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
сегодня, 10:23
На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна
Территорию фабрики уже несколько месяцев разоряют вандалы и мародеры.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявления по факту неправомерных действий 9 октября в полицию не поступали.
Происходящая ситуация стала вполне закономерной. Уже несколько раз на фабрику приезжали пожарные из-за возгорания мусора: в мае и сентябре. Разоряют ее и мародеры.
Напомним, в феврале 2024 года Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил заявление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к Олегу Казакову, Петру и Алексею Порошенко (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» о запрете деятельности на территории России, а акции АО ЛКФ «Рошен» и доли в уставном капитале ООО «Рошен» обращены в доход государства: на лицевой счет Российской Федерации в лице Росимущества зачислено 128 970 771 штук акций, что составляет 99,9% от уставного капитала AO ЛКФ «Рошен».
