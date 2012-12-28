Общество
24-летний становлянец погиб на СВО
Завтра состоятся похороны Ивана Моисеева.
«Иван Моисеев погиб 24 сентября этого года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Администрация округа, депутатский корпус, военный комиссариат, становлянцы выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего», — сообщила администрация Становлянского округа.
Похороны Ивана Моисеева состоятся завтра, 7 октября, на кладбище в селе Шипово. Прощание будет проходить в Свято-Введенском храме в Становом.