03.10.2025
НЛМК научит школьников 3D-моделированию
Новолипецкий металлургический комбинат открывает набор девятиклассников в профориентационную программу «ПроТехнологии».
Участников программы ждут мастер-класс по выбору профессии, занятия в Центре карьеры НЛМК, настольные игры, экскурсии в базовые учебные заведения компании и музей НЛМК. Выпускники программы получат бонусную выплату от комбината при поступлении в Липецкий металлургический колледж и Липецкий политехнический техникум.
Занятия в программе «ПроТехнологии» будут проходить 2 раза в неделю в Центре технического творчества «Новолипецкий». Они стартуют 15 октября и продлятся до марта. Заявки на участие принимаются по ссылке. Подробная информация по телефону: +7 (4742) 447-447. Обучение для школьников бесплатное, его финансирует комбинат.
