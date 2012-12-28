Завтра появится «спецкнопка» для пострадавших от мошенников

Сейчас пострадавшие от мошенников должны направить заявление и лично обратиться в банковский офис.

C 1 октября в мобильных приложениях крупных банков появится «спецкнопка» для пострадавших от мошенников, c помощью которой можно дистанционно заявлять о денежном переводе злоумышленникам.Как сообщили в пресс-службе Липеwкого отделения Банка России, cейчас пострадавшие от мошенников, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения денег направить в банк определенное заявление. Для этого, как правило, человеку нужно обращаться в банковский офис.Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции. Этот документ нужен для обращения в полицию. В справке будут указаны данные, необходимые для расследования факта мошенничества, например, способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег.