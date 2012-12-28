Завтра появится «спецкнопка» для пострадавших от мошенников

«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Обвинившая своего бывшего в изнасиловании 37-летняя женщина оштрафована на 100 000 рублей
Как сообщили в пресс-службе Липеwкого отделения Банка России, cейчас пострадавшие от мошенников, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения денег направить в банк определенное заявление. Для этого, как правило, человеку нужно обращаться в банковский офис.
Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции. Этот документ нужен для обращения в полицию. В справке будут указаны данные, необходимые для расследования факта мошенничества, например, способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег.
