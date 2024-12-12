Все новости
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
Происшествия
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
Липецкие хоккеисты обыграли… «Липецк»
Спорт
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Общество
652
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают

Главные события последнего дня сентября.

Всё холоднее

С каждым днём температура в Липецке опускается на пару градусов вниз: сегодня она составит 9-11 градусов. Утешения, что день пройдёт без существенных осадков.

DSC_181012.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Зегеля, 13, 13а;
- ул. Плеханова, 3;
- ул. Терешковой, 42;
- ул. Циолковского, 24, 24/1, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 32, 30/2, 30/3, 30/4, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 40;
- пл. Плеханова, 1а, 1б.

photo_2024-12-12_07-01-25.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц XX Партсъезда, Арктической, Красной, Маяковского.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 погрузятся во мрак:
- ул. Адмирала Макарова, 4, 6;
- ул. Детская, 15а;
- ул. З. Космодемьянской, 4.

0J2A6247 копия.jpg
В селе Ссёлки обесточат дом на улице Ленина, 17.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать затор.


Премьера спектакля

На XLI фестивале «Липецкие театральные встречи» в ЛГАТД им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) своим мастерством блеснут местные артисты. В 19:00 они дадут спектакль «Зойкина квартира» по пьесе М.Булгакова (18+).

mwdlqp59qr5870hxhtxc6z0eyw3m756x.jpg

Пьеса написана ровно сто лет назад – в 1925 году. 35-летняя Зоя Денисовна Пельц под прикрытием швейной мастерской превращает свою квартиру в подпольный дом свиданий и бордель…. Это не только история о человеческих пороках, но и глубокое размышление о судьбе человека в условиях социальных перемен.

Спектакль длится 3 часа 15 минут с антрактом.

Киновечер

А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:03 ждут любителей кино для просмотра старого доброго фильма «Форест Гамп». США, 1994. Драма. Режиссёр Роберт Земекис (18+).

scale_1200.png

Кадр из фильма

Добрый, но не очень умный парень Форест Гамп, сидя на автобусной остановке, рассаживает случайным встречным историю своей удивительной жизни: война во Вьетнаме, внезапно свалившееся богатство, открывшаяся способность к бегу, но главное – любовь, пронесённая через всю жизнь. По версии «Кинопоиска», это одна из лучших картин всех времён и народов, занимает 8-е место в рейтинге со средней оценкой 8,9 балла.

В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Салли Филд.

Книги

А буквально через стенку в «Библиотеке» в 19:01 начнётся заседание клуба «Книжное похмелье». И здесь в центре внимания окажется мировая классика – обсуждать будут роман французского писателя Пьера Буля «Планета обезьян» (12+).

2071681-1920x1080-desktop-full-hd-war-for-the-planet-of-the-apes-background-photo.jpg

Кадр из фильма "Планета обезьян"

Фантастика, но вместе с тем – остросоциальная драма. Произведение известно и благодаря его экранизациям.

Открытие музыкального сезона

В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) большой концерт. В 19:00 XXXVII концертный сезон открывает Липецкий симфонический оркестр с программой «Выше только звёзды» (12+).

DSC_1733.JPG

Оркестру и его художественному руководителю Олегу Баркову помогут Липецкий камерный хор (дирижёр Заслуженный артист России Игорь Цилин). Они исполнят произведения Густава Холста, Андрея Скрябина, Андрея Петрова – музыку из балета «Сотворение мира». Одновременно этот концерт завершает фестиваль «Современное в традициях».

Бесплатный концерт

Послушать музыку можно сегодня и в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). В 17:00 состоится концерт «С песней по жизни» (12+).

8CdWilpu3fY5iACtp-O_YPamKZwybW_n0nMzY5QP47slwb7gWsrhY1INxryCcgdWPnyr-7qpfTsI4TMyf8FLjsia.jpg

Фото vk.com/lib48ru

Творческий вечер солистки вокального ансамбля «Мелодия» Елены Каменских. Вход свободный.

Мы все учились…

А ещё в Центре молодёжного чтения в 13:30 состоится лекция-игра «Мы все учились понемногу» (12+).

Кто, чему и как обучал мальчиков и девочек в церковно-приходской школе при Христорождественском соборе в Липецке? Кого готовили в техническом училище города Ельца? И почему оно носило имя императора Александра II? Ответы на эти и другие вопросы узнают участники игры.

CAD-qoaN5LJFfnRyjbwfAueSwlbNTYvbpw8xDJ9CKRbROKqXrc5c3Dn32vUWYb4xd7wY0kshC0K8J2r3evrUBepk.jpg

Фото vk.com/lib48ru

Школьная форма и дисциплина, правила поведения и наказания для нарушителей, домашние задания, оценки и дневники, знания и умения, балы и праздники — повествование обо всем этом позволит представить участникам экскурсии сложный мир школы XIX – начала XX века.

За детьми глаз да глаз

18% родителей липецких школьников планируют взять отпуск на время осенних каникул своих детей, подсчитали в SuperJob.

Так поступят 20% матерей и 16% отцов. Намерения родителей сильно зависят от того, в каком классе учится их ребенок. Так, будут в отпуске 20% родителей младшеклассников, 12% родителей учащихся среднего звена и лишь 6% родителей учащихся 10—11 классов.

_ARK32733.jpg

64% родителей не станут тратить отпуск ради детей-школьников: «По графику отдыхаю в другие даты»; «В каникулы за внуком присмотрит бабушка».

«Ну, за окончание сентября!»

По данным Росалкогольтабакконтроля, средний россиянин, в том числе житель Липецкой области, за год выпивает 106 бутылок пива, 11 – водки, 6 – вина и 4 – коньяка. Такие цифры приводит агентство «Блумберг».

DSC_100812.jpg

Дорогие липчане! Вот и сентябрь растаял в дымке осенних воспоминаний. Но даже последний день месяца ещё подарит нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить на ними просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
