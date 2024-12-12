«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Главные события последнего дня сентября.
С каждым днём температура в Липецке опускается на пару градусов вниз: сегодня она составит 9-11 градусов. Утешения, что день пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Зегеля, 13, 13а;
- ул. Плеханова, 3;
- ул. Терешковой, 42;
- ул. Циолковского, 24, 24/1, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 32, 30/2, 30/3, 30/4, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 40;
- пл. Плеханова, 1а, 1б.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц XX Партсъезда, Арктической, Красной, Маяковского.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 погрузятся во мрак:
- ул. Адмирала Макарова, 4, 6;
- ул. Детская, 15а;
- ул. З. Космодемьянской, 4.
В селе Ссёлки обесточат дом на улице Ленина, 17.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать затор.
Премьера спектакля
На XLI фестивале «Липецкие театральные встречи» в ЛГАТД им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) своим мастерством блеснут местные артисты. В 19:00 они дадут спектакль «Зойкина квартира» по пьесе М.Булгакова (18+).
Пьеса написана ровно сто лет назад – в 1925 году. 35-летняя Зоя Денисовна Пельц под прикрытием швейной мастерской превращает свою квартиру в подпольный дом свиданий и бордель…. Это не только история о человеческих пороках, но и глубокое размышление о судьбе человека в условиях социальных перемен.
Спектакль длится 3 часа 15 минут с антрактом.
Киновечер
А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:03 ждут любителей кино для просмотра старого доброго фильма «Форест Гамп». США, 1994. Драма. Режиссёр Роберт Земекис (18+).
Кадр из фильма
Добрый, но не очень умный парень Форест Гамп, сидя на автобусной остановке, рассаживает случайным встречным историю своей удивительной жизни: война во Вьетнаме, внезапно свалившееся богатство, открывшаяся способность к бегу, но главное – любовь, пронесённая через всю жизнь. По версии «Кинопоиска», это одна из лучших картин всех времён и народов, занимает 8-е место в рейтинге со средней оценкой 8,9 балла.
В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Салли Филд.
Книги
А буквально через стенку в «Библиотеке» в 19:01 начнётся заседание клуба «Книжное похмелье». И здесь в центре внимания окажется мировая классика – обсуждать будут роман французского писателя Пьера Буля «Планета обезьян» (12+).
Кадр из фильма "Планета обезьян"
Фантастика, но вместе с тем – остросоциальная драма. Произведение известно и благодаря его экранизациям.
Открытие музыкального сезона
В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) большой концерт. В 19:00 XXXVII концертный сезон открывает Липецкий симфонический оркестр с программой «Выше только звёзды» (12+).
Оркестру и его художественному руководителю Олегу Баркову помогут Липецкий камерный хор (дирижёр Заслуженный артист России Игорь Цилин). Они исполнят произведения Густава Холста, Андрея Скрябина, Андрея Петрова – музыку из балета «Сотворение мира». Одновременно этот концерт завершает фестиваль «Современное в традициях».
Бесплатный концерт
Послушать музыку можно сегодня и в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). В 17:00 состоится концерт «С песней по жизни» (12+).
Фото vk.com/lib48ru
Творческий вечер солистки вокального ансамбля «Мелодия» Елены Каменских. Вход свободный.
Мы все учились…
А ещё в Центре молодёжного чтения в 13:30 состоится лекция-игра «Мы все учились понемногу» (12+).
Кто, чему и как обучал мальчиков и девочек в церковно-приходской школе при Христорождественском соборе в Липецке? Кого готовили в техническом училище города Ельца? И почему оно носило имя императора Александра II? Ответы на эти и другие вопросы узнают участники игры.
Фото vk.com/lib48ru
Школьная форма и дисциплина, правила поведения и наказания для нарушителей, домашние задания, оценки и дневники, знания и умения, балы и праздники — повествование обо всем этом позволит представить участникам экскурсии сложный мир школы XIX – начала XX века.
За детьми глаз да глаз
18% родителей липецких школьников планируют взять отпуск на время осенних каникул своих детей, подсчитали в SuperJob.
Так поступят 20% матерей и 16% отцов. Намерения родителей сильно зависят от того, в каком классе учится их ребенок. Так, будут в отпуске 20% родителей младшеклассников, 12% родителей учащихся среднего звена и лишь 6% родителей учащихся 10—11 классов.
64% родителей не станут тратить отпуск ради детей-школьников: «По графику отдыхаю в другие даты»; «В каникулы за внуком присмотрит бабушка».
«Ну, за окончание сентября!»
По данным Росалкогольтабакконтроля, средний россиянин, в том числе житель Липецкой области, за год выпивает 106 бутылок пива, 11 – водки, 6 – вина и 4 – коньяка. Такие цифры приводит агентство «Блумберг».
Дорогие липчане! Вот и сентябрь растаял в дымке осенних воспоминаний. Но даже последний день месяца ещё подарит нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить на ними просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
