В мире
36
46 минут назад

В Армении проходит акция с требованием импичмента премьера Никола Пашиняна

Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра.

У здания парламента Армении проходит акция с требованием импичмента премьера Никола Пашиняна, — передает РИА Новости.

В настоящее время там проходят слушания по проекту заявления об отрешении Пашиняна от должности, который подготовила оппозиционная фракция «Честь имею».

В документе отмечается, что правительство не только не выполнило обязательства, существенно отклонившись от представленной им же самим программы, но и не смогло эффективно реагировать на вызовы, стоящие перед государством, зачастую становясь причиной возникновения новых.

В проекте заявления подчеркивается, что деятельность властей привела к системному кризису на всех уровнях государственного управления, катастрофическим последствиям для национальной безопасности, государственного суверенитета, демократии, всех сфер социально-экономической и национальной жизни, создав серьезнейшие проблемы для Армении и поставив под угрозу будущее страны.

Фракция обвиняет Пашиняна в невыполнении стратегии нацбезопасности, капитуляции, потере Карабаха, неспособности освободить находящихся в Азербайджане под стражей военнопленных и лидеров карабахских армян, нарушении территориальной целостности страны, авантюрной внешней политике, односторонних уступках, срыве процесса международного признания геноцида армян, ухудшении отношений с союзниками и изоляции страны, откате от демократии и нарушении прав человека.

Среди причин импичмента указаны также «расцвет коррупция и протекционизма», отсутствие отчетности, экономический спад и социальная апатия, гуманитарный кризис, неспособность решить проблемы карабахских переселенцев.

Во фракции заявили о необходимости консолидации депутатов вокруг идеи импичмента. Отмечается, что следующими шагами после выражения Пашиняну недоверия должны быть формирование переходного правительства национального единства, приоритетами которого должны стать: стабилизация ситуации в сфере нацбезопасности; восстановление верховенства закона; освобождение всех политзаключенных и гарантия демократических свобод; восстановление атмосферы общественной солидарности; организация свободных, справедливых и конкурентных парламентских выборов; поддержка международного авторитета Армении; защита страны от экономических потрясений; продвижение на международных площадках вопроса возвращения военнопленных и руководства карабахских армян.

Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. При этом для запуска процесса импичмента в парламенте требуются подписи 36 депутатов. В две оппозиционные фракции - «Армения» и «Честь имею» — входят 34 депутата. У правящей партии «Гражданский договор» 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус.
Армения
Пашинян
импичмент
