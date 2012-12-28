Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Происшествия
120
8 минут назад
В столкновении «Гранта» с «Киа» погиб водитель отечественного автомобиля
Авария произошла на Московской.
В результате ДТП водитель «Гранты» скончался на месте.
