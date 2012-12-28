В столкновении «Гранта» с «Киа» погиб водитель отечественного автомобиля

Авария произошла на Московской.

Как сообщили в Госавтоинспекции, накануне вечером около половины восьмого на улице Московской в Липецке произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» под управлением 60-летнего водителя и «Киа Рио» с 45-летним мужчиной за рулем.В результате ДТП водитель «Гранты» скончался на месте.