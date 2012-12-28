Сегодня в Липецке: легендарный Колбаско вернулся, новый сезон квартирников, липчане назвали самые престижные профессии

Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
сегодня, 07:00
У жителей города в пятницу очень насыщенная программа.
Днём в Липецке прохладно – 12-14 градусов. Правда, без существенных осадков, и на том спасибо.
Отключение воды
С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Зегеля, 13, 13а;
- ул. Плеханова, 3;
- пл. Плеханова, 1а, 1б.
С 10:00 до конца ремонта обойдутся без удобств:
- ул. Астраханская, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15 стр.1, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23;
- ул. Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26;
- ул. Римского-Корсакова, 6б, 6г, 6е, вл.6, вл.6в;
- ул. Силикатная, 18, 19, 19а, 20, 21;
- ул. Усманская, 8.
Их участь разделят жители частного сектора на улицах Гидромеханизации, Силикатной, Усманской.
Отключение света
- с 09:00 до 17:00 останутся без электричества:
- ул. Ангарская, 5, 31в, 31г, 31д, 31е;
- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Верхняя, 5, 13;
- ул. Взлетная;
- ул. Вишневая, 8, 10, 50, 54;
- ул. Восточная, 107, 109, 110, 111;
- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;
- ул. Дорожная, 19, 31, 278, 279;
- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;
- ул. Ковалева, 107б, 109, 109а, 111, 111/1, 111/3, 111б, 111в, 111д, 115/2, 117б, 117в, 119, 119в;
- ул. Коллективная, 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33;
- ул. Коммунальная, 4, 11;
- ул. Коттеджная, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12;
- ул. Лесная;
- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;
- ул. Логовая, 16, 32, 43;
- ул. Л.Толстого, 7, 9, 23а;
- ул. Маргелова;
- ул. Медицинская, 19, 43;
- ул. Мирная, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64;
- ул. Мичурина, 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376;
- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;
- ул. Плодородная, 1, 21;
- ул. Проселочная, 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32;
- ул. Путейская, 46, 49, 69;
- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;
- ул. Раздельная, 254;
- ул. Романовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Садовая, 1, 3, 23, 29, 34, 47;
- ул. Станкостроительная, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;
- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;
- ул. Торговая, 10, 97;
- ул. Тракторозаводская, 74;
- ул. Транспортная, 35;
- ул. Трубная, 11, 19, 70;
- ул. Цветочная, 56, 61, 63, 64, 90;
- ул. Центральная, 28, 34, 36, 321;
- ул. Юбилейная, 2;
- ул. Южная, 358, 367;
- ул. Юношеская, 43, 46б, 50, 50а, 53, 77к, 77н, 83а, 87б;
- пр-д Универсальный, 34;
- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;
- пер. Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
В это же время обесточат садоводческие товарищества «Весна», «Ветеран труда», имени Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель №1», «Тракторостроитель 1», Тракторостроитель 2», «Трубник», а также районы Цемзавода и Центролита.
ул. Гагарина (СНТ Ветеран труда) д. 347, 350; ул. Дальняя (Садоводчество «Весна») д. 15; ул. Дальняя (Садоводчество «Имени Мичурина») д. 25, 39, 43;
Пробки
По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.
Пока позволяет погода
Мероприятия под открытым небом пока ещё проходят в городских парках и общественных пространствах. Вот список на сегодня от мэрии Липецка.
К юбилею Ботанического сада
В оранжерее «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) с 9:00 до 15:00 пройдут не просто прогулки среди цветов и экзотических растений, но и целый праздник, посвященный 20-летию Ботанического сада (6+).
Фото vk.com/zelenhoz_lipetsk
Агроном Алексей Яковлев проведет две экскурсии – в 10:00 и в 14:00. Кроме того, он с радостью ответит на вопросы гостей и поделится секретами ухода за растениями. Праздник продолжится и завтра, с программой мы вас обязательно познакомим.
Играет орган
В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 состоится концерт «Традиционное и современное для органа в 4 руки» (6+).
Многовековые органные традиции и современные интерпретации, от эпохи барокко до сочинений композиторов XXI века. Исполнители: Мария Бельтюкова (орган, Минск) и Анастасия Павлова-Купранец (орган, Санкт-Петербург). Вместе с ними на сцену выйдут Татьяна Абдулина (сопрано), Татьяна Якунина (скрипка), Эльвира Фатишова (виолончель).
Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Никколо Паганини в оригинальных аранжировках.
Новый модный сезон
АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) открывает уже IV сезон полюбившихся липчанам квартирников. В 19:00 честь провести первый концерт выпадет воронежскому исполнителю Киру Каменеву (6+).
Он исполняет свой уникальный инди-арт-рок. Его песни — это не просто музыка, а целые вселенные смыслов, где классика встречается с современностью, а поэзия оживает в звуках.
Количество мест в «Модном месте» ограничено. Но зато здесь уютная атмосфера, музыканты выступают буквально на расстоянии вытянутой руки. А после концерта наступает живое общение. Словом, крассический квартирник.
Кино
А ещё в ОЦКНТ в 11:00 повторят советский фильм «Два капитана» (6+).
Кадр из фильма
Аналогичное мероприятие проходило и вчера, вызвав неподдельный интерес у публике. Ведь это кино о настоящих людях. Вход свободный.
К юбилею Агаты Кристи
Знаменитый липецкий киновед Алексей Колбаско начинает новый сезон своих знаменитых лекций и встреч с увлечёнными зрителями. В 16:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) он выбрал замечательный повод для нового увлекательного рассказа – 135-летие со дня рождения королевы детективного жанра Агаты Кристи (6+).
По произведениям писательницы во всем мире создано более 150 полнометражных фильмов, 4 масштабных сериала. Колбаско расскажет об отечественных экранизациях, которые начались в 1983 году, когда режиссер Вадим Дербенев снял фильм «Тайна «Черных дроздов»», он же в 1989 году выпустил ленту «Загадка Эндхауза».
Кадр из фильма "Десять негритят"
Более подробно ведущий клуба остановится на известном фильме Станислава Говорухина «Десять негритят» - киновед приоткроет секреты со съемочной площадки. Отдельное внимание Колбаско уделит пятисерийному сериалу «Неудача Пуаро», снятому Сергеем Урсуляком: ведь на роль бельгийского сыщика режиссер совсем неожиданно для всех пригласил… Константина Райкина.
Театр кукол
Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) в 18:00 приглашает юных зрителей на спектакль «Аленький цветочек» (6+).
Постановка актёра и режиссёра Романа Коновалова по известной сказке С.Аксакова.
Маленькие марионетки
Если у вас есть возможность, что можете сводить ребёнка на увлекательный кукольный спектакль и днём. Вновь выручит «Модное место» (ул. Космонавтов, 54). В 13:30 здесь театр маленьких марионеток представить постановку «Маша плюс Миша» (6+).
Фото vk.com
Престиж
Самой престижной профессией липчане назвали работу программиста. В опросе SuperJob её причислили к таковым 22% горожан.
На втором месте врача – 10% голосов, на третьем – военнослужащие, за которых умудрились высказаться 7%. ИТР и квалифицированные рабочие набрали по 6%. Чиновники скромно расположились ниже с 4%.
Престиж

Самой престижной профессией липчане назвали работу программиста. В опросе SuperJob её причислили к таковым 22% горожан.

На втором месте врача – 10% голосов, на третьем – военнослужащие, за которых умудрились высказаться 7%. ИТР и квалифицированные рабочие набрали по 6%. Чиновники скромно расположились ниже с 4%.
