Сегодня в Липецке: легендарный Колбаско вернулся, новый сезон квартирников, липчане назвали самые престижные профессии

У жителей города в пятницу очень насыщенная программа.

Днём в Липецке прохладно – 12-14 градусов. Правда, без существенных осадков, и на том спасибо.









В оранжерее «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) с 9:00 до 15:00 пройдут не просто прогулки среди цветов и экзотических растений, но и целый праздник, посвященный 20-летию Ботанического сада (6+).









Многовековые органные традиции и современные интерпретации, от эпохи барокко до сочинений композиторов XXI века. Исполнители: Мария Бельтюкова (орган, Минск) и Анастасия Павлова-Купранец (орган, Санкт-Петербург). Вместе с ними на сцену выйдут Татьяна Абдулина (сопрано), Татьяна Якунина (скрипка), Эльвира Фатишова (виолончель).









АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) открывает уже IV сезон полюбившихся липчанам квартирников. В 19:00 честь провести первый концерт выпадет воронежскому исполнителю Киру Каменеву (6+).









А ещё в ОЦКНТ в 11:00 повторят советский фильм «Два капитана» (6+).









По произведениям писательницы во всем мире создано более 150 полнометражных фильмов, 4 масштабных сериала. Колбаско расскажет об отечественных экранизациях, которые начались в 1983 году, когда режиссер Вадим Дербенев снял фильм «Тайна «Черных дроздов»», он же в 1989 году выпустил ленту «Загадка Эндхауза».









Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) в 18:00 приглашает юных зрителей на спектакль «Аленький цветочек» (6+).









Если у вас есть возможность, что можете сводить ребёнка на увлекательный кукольный спектакль и днём. Вновь выручит «Модное место» (ул. Космонавтов, 54). В 13:30 здесь театр маленьких марионеток представить постановку «Маша плюс Миша» (6+).









