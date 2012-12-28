В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Ветеринары извлекли рыболовную блесну из пасти охотничьей собаки
Это уже второй случай с начала года.
«Собака в удовлетворительном состоянии, ей обработали рану и отправили домой для дальнейшего восстановления.
Это уже второй подобный случай в текущем году», — говорят ветеринары.
