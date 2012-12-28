В районе Сокола отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 22 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».





Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей района Сокола в домах №№ 32, стр. 32 по улице Дружбы, в частном секторе улиц Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы.





22 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 14в, 14в/1, 15, 18, 19, 20, 20б, 21, 22 по улице Ново-Весовой, № 20 по улице Ударников, №№ 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23 по улице 1-й Станкостроительной, №№ 30, 36 по улице 2-й Радиаторной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8, 10, 50, 54 по улице Вишневой, №№ 107, 109, 110, 111 по улице Восточной, №№ 347, 350 по улице Гагарина (СНТ «Ветеран труда»), №№ 19, 31, 278, 279 по улице Дорожной, №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, №№ 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376 по улице Мичурина, №№ 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33 по улице Коллективной, №№ 4, 11 по улице Коммунальной, №№ 26, 37, 39, 51 по улице Линейной, №№ 16, 32, 43 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 26, 31, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32 по улице Проселочной, №№ 46, 49, 69 по улице Путейской, № 254 по улице Раздельной, №№ 1, 3, 23, 29, 34, 47 по улице Садовой, №№ 10. 97 по улице Торговой, № 74 по улице Тракторозаводской, № 35 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 70 по улице Трубной, № 34 по Универсальному проезду, №№ 56, 61, 63, 64, 90 по улице Цветочной, №№ 28, 34, 36, 321 по улице Центральной, № 2 по улице Юбилейной, №№ 358, 367 по улице Южной, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, не будет электроэнергии на улицах Лесной, Мирной.







С 09:00 до 17:00 также обесточат дома №№ 38, 90, 149, 152, 153, 155, 167 в садоводчестве «Кооператор», садоводчества «Весна», «Венера», «Ветеран труда», «Имени Мичурина», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник», «Тракторостроитель» №1- Насосная.

С 10:00 и до завершения работ останутся дома № 110б по улице Гагарина, также в районе Сокола – дома и здания №№ вл.103а, 105/1, 105/2, 107а, 107д, 109, 109а, вл.109а, 109б, 109в, 109г, 109е, 109к, 111, 111 вл.1, 111 вл.2, 111 вл.3, 111 вл.4, 111 стр.5, 111а стр.1, 111в, 111 лит. г, 115а, 115б, , стр.115/2, стр.115/3, стр. 115/5, 115/7, 115/8, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл.119г, 119г, 119е, стр.119е к.1, 126б, 127б, 127а, 128, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129, вл. 129а, вл.129/4, 130б, вл.130, 130а стр.1, 130а, вл.131в, стр.131б, вл.133а, стр.133б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 134а, 136 ст.1, вл. 130в, вл.135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл.138 по улице Ковалева.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.