В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
В Грязях будут судить парня, из-за которого тяжелые травмы получила 2-летняя девочка
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
Когда семь пятниц на неделе, то не бывает выходных
Неделя 48
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
Над регионом чистое небо
Общество
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
«Пожар года» в Ельце ликвидирован – выгорели 900 квадратных метров
Происшествия
Общество
1053
сегодня, 15:32
2

В районе Сокола отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 22 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до завершения работ останутся дома № 110б по улице Гагарина, также в районе Сокола – дома и здания №№ вл.103а, 105/1, 105/2, 107а, 107д, 109, 109а, вл.109а, 109б, 109в, 109г, 109е, 109к, 111, 111 вл.1, 111 вл.2, 111 вл.3, 111 вл.4, 111 стр.5, 111а стр.1, 111в, 111 лит. г, 115а, 115б, , стр.115/2, стр.115/3, стр. 115/5, 115/7, 115/8, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл.119г, 119г, 119е, стр.119е к.1, 126б, 127б, 127а, 128, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129, вл. 129а, вл.129/4, 130б, вл.130, 130а стр.1, 130а, вл.131в, стр.131б, вл.133а, стр.133б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 134а, 136 ст.1, вл. 130в, вл.135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл.138 по улице Ковалева.

Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей района Сокола в домах №№ 32, стр. 32 по улице Дружбы, в частном секторе улиц Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

22 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 14в, 14в/1, 15, 18, 19, 20, 20б, 21, 22 по улице Ново-Весовой, № 20 по улице Ударников, №№ 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23 по улице 1-й Станкостроительной, №№ 30, 36 по улице 2-й Радиаторной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8, 10, 50, 54 по улице Вишневой, №№ 107, 109, 110, 111 по улице Восточной, №№ 347, 350 по улице Гагарина (СНТ «Ветеран труда»), №№ 19, 31, 278, 279 по улице Дорожной, №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, №№ 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376 по улице Мичурина, №№ 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33 по улице Коллективной, №№ 4, 11 по улице Коммунальной, №№ 26, 37, 39, 51 по улице Линейной, №№ 16, 32, 43 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 26, 31, 38, 65, 69, 70 по улице Общественной, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32 по улице Проселочной, №№ 46, 49, 69 по улице Путейской, № 254 по улице Раздельной, №№ 1, 3, 23, 29, 34, 47 по улице Садовой, №№ 10. 97 по улице Торговой, № 74 по улице Тракторозаводской, № 35 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 70 по улице Трубной, № 34 по Универсальному проезду, №№ 56, 61, 63, 64, 90 по улице Цветочной, №№ 28, 34, 36, 321 по улице Центральной, № 2 по улице Юбилейной, №№ 358, 367 по улице Южной, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, не будет электроэнергии на улицах Лесной, Мирной.

С 09:00 до 17:00 также обесточат дома №№ 38, 90, 149, 152, 153, 155, 167 в садоводчестве «Кооператор», садоводчества «Весна», «Венера», «Ветеран труда», «Имени Мичурина», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник», «Тракторостроитель» №1- Насосная.
Отключение воды
отключение света
0
2
2
2
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Спрутс
сегодня, 16:45
хорошо за этот "ремонт" ещё и рубли получать!
Ответить
А на советской
сегодня, 15:39
Опять прорыв Квадры. Опять выключили горячую воду на неопределенный срок. А все молчат.
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
