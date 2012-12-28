Прикрепиться к поликлинике без личного посещения

С начала сентября начали действовать новые правила выбора поликлиники для получения бесплатной медицинской помощи – они облегчают процесс прикрепления к новому медучреждению.

Зарегистрировать заявление на «Госуслугах» совсем несложно. Для подачи заявления потребуется подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги». Нужно перейти в раздел «Здравоохранение» и выбрать услугу «Прикрепление к поликлинике». Затем заполнить заявление. Всем гражданам РФ старше 14 лет нужно будет указать данные паспорта, медицинского полиса и СНИЛС (при наличии). Для онлайн-прикрепления к поликлинике ребенка потребуется предоставить данные свидетельства о рождении, номер полиса ОМС и СНИЛС (при наличии).





С 1 сентября вступил в силу новый приказ Минздрава РФ, по которому во всех регионах стало возможно прикрепляться к поликлинике и менять выбранного доктора как в привычном виде, непосредственно в медорганизации, так и через личный кабинет на «Госуслугах». GOROD48 подскажет, как это сделать.Сменить поликлинику – законное право каждого человека. Подавать заявление на смену обслуживающей поликлиники можно раз в год. Благодаря этой норме можно прикрепиться не только к поликлинике по месту жительства (по месту регистрации), но и к любой другой, удобной для вас – рядом с работой или там, где принимает врач, который нравится вам Ограничение не действует, если вы переезжаете из одного района города в другой, или меняете регион. Объяснять причину смены медицинского учреждения не нужно.Важное ограничение – поликлиника должна оказывать первичную медико-санитарную помощь и в выбранной вами поликлинике не должны быть превышены нормативы по количеству прикрепленных пациентов.Для этого требовалось прийти в нужную поликлинику и сделать заявление в письменном виде. Нужны были паспорт и полис обязательного медицинского образования (для детей до 14 лет – паспорт родителя или законного представителя). При смене прикрепления обращаться в старую поликлинику не нужно, учреждения проводили обмен документами самостоятельно. При смене региона сперва требовалось посетить офис страховой компании. Если офиса прежней страховой компании нет, необходимо было оформить новый полис ОМС в любой страховой компании нового региона, и только после – обращаться в регистратуру выбранной поликлиники.С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый приказ Минздрава РФ – он обязывает предоставить своим жителям возможность прикрепляться к поликлинике и менять выбранного доктора как в привычном бумажном виде непосредственно в медорганизации, так и через личный кабинет на «Госуслугах» ВСЕ регионы. Так, сервис по прикреплению к поликлинике на портале госуслуг в пилотном режиме начал работать в 2022 году. Изначально услуга была доступна для жителей 29 регионов, позднее к ним подключили еще девять субъектов, в Липецкой области прикрепиться к поликлинике онлайн было возможно со второй половины 2024 года. Однако такой сервис был недоступен, когда речь шла о переезде в регион, не подключенный к сервису. Теперь это неравенство устранено.Медицинская организация должна рассмотреть ваше заявление в течение двух рабочих дней. Затем в личный кабинет «Госуслуг» вам придет уведомление о подтверждении (или обоснованном отказе) вашего запроса. В случае, если будет принято положительное решение, вам больше ничего делать не нужно – специалисты поликлиники сами направят все необходимые документы в соответствующие службы для внесения изменений в регистр застрахованных лиц и снятия вас с учета в предыдущем медучреждении.По-прежнему действуют правила – поликлиника должна быть включена в реестр Фонда ОМС, также если вы не переезжали, то должно пройти больше года после последней смены поликлиники и в выбранной вами поликлинике не должны быть превышены нормативы по количеству прикрепленных пациентов.