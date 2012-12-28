Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
В Грязях будут судить парня, из-за которого тяжелые травмы получила 2-летняя девочка
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Когда семь пятниц на неделе, то не бывает выходных
Неделя 48
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
Читать все
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
В Грязях будут судить парня, из-за которого тяжелые травмы получила 2-летняя девочка
Происшествия
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
Когда семь пятниц на неделе, то не бывает выходных
Неделя 48
Читать все
Общество
441
сегодня, 12:00
13

Прикрепиться к поликлинике без личного посещения

С начала сентября начали действовать новые правила выбора поликлиники для получения бесплатной медицинской помощи – они облегчают процесс прикрепления к новому медучреждению.

С 1 сентября вступил в силу новый приказ Минздрава РФ, по которому во всех регионах стало возможно прикрепляться к поликлинике и менять выбранного доктора как в привычном виде, непосредственно в медорганизации, так и через личный кабинет на «Госуслугах». GOROD48 подскажет, как это сделать.

О смене поликлиники

Сменить поликлинику – законное право каждого человека. Подавать заявление на смену обслуживающей поликлиники можно раз в год. Благодаря этой норме можно прикрепиться не только к поликлинике по месту жительства (по месту регистрации), но и к любой другой, удобной для вас – рядом с работой или там, где принимает врач, который нравится вам Ограничение не действует, если вы переезжаете из одного района города в другой, или меняете регион. Объяснять причину смены медицинского учреждения не нужно.
Важное ограничение – поликлиника должна оказывать первичную медико-санитарную помощь и в выбранной вами поликлинике не должны быть превышены нормативы по количеству прикрепленных пациентов.

Прежний порядок смены поликлиники

Для этого требовалось прийти в нужную поликлинику и сделать заявление в письменном виде. Нужны были паспорт и полис обязательного медицинского образования (для детей до 14 лет – паспорт родителя или законного представителя). При смене прикрепления обращаться в старую поликлинику не нужно, учреждения проводили обмен документами самостоятельно. При смене региона сперва требовалось посетить офис страховой компании. Если офиса прежней страховой компании нет, необходимо было оформить новый полис ОМС в любой страховой компании нового региона, и только после – обращаться в регистратуру выбранной поликлиники.

Новый алгоритм смены поликлиники

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый приказ Минздрава РФ – он обязывает предоставить своим жителям возможность прикрепляться к поликлинике и менять выбранного доктора как в привычном бумажном виде непосредственно в медорганизации, так и через личный кабинет на «Госуслугах» ВСЕ регионы. Так, сервис по прикреплению к поликлинике на портале госуслуг в пилотном режиме начал работать в 2022 году. Изначально услуга была доступна для жителей 29 регионов, позднее к ним подключили еще девять субъектов, в Липецкой области прикрепиться к поликлинике онлайн было возможно со второй половины 2024 года. Однако такой сервис был недоступен, когда речь шла о переезде в регион, не подключенный к сервису. Теперь это неравенство устранено.

Зарегистрировать заявление на «Госуслугах» совсем несложно. Для подачи заявления потребуется подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги». Нужно перейти в раздел «Здравоохранение» и выбрать услугу «Прикрепление к поликлинике». Затем заполнить заявление. Всем гражданам РФ старше 14 лет нужно будет указать данные паспорта, медицинского полиса и СНИЛС (при наличии). Для онлайн-прикрепления к поликлинике ребенка потребуется предоставить данные свидетельства о рождении, номер полиса ОМС и СНИЛС (при наличии).

Медицинская организация должна рассмотреть ваше заявление в течение двух рабочих дней. Затем в личный кабинет «Госуслуг» вам придет уведомление о подтверждении (или обоснованном отказе) вашего запроса. В случае, если будет принято положительное решение, вам больше ничего делать не нужно – специалисты поликлиники сами направят все необходимые документы в соответствующие службы для внесения изменений в регистр застрахованных лиц и снятия вас с учета в предыдущем медучреждении.

По-прежнему действуют правила – поликлиника должна быть включена в реестр Фонда ОМС, также если вы не переезжали, то должно пройти больше года после последней смены поликлиники и в выбранной вами поликлинике не должны быть превышены нормативы по количеству прикрепленных пациентов.
Наш гайд
0
0
0
2
1

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Аиф
1 минуту назад
Люди живут долго, но не в России.
Ответить
Ну
3 минуты назад
да уж, по интернету у нас доллар по триста и экономика разорвана в клочья
Ответить
Людмила Тюстина
6 минут назад
С нашей медициной, не дай бог чем-то серьезным заболеть – это приговор.
Ответить
Самая лучшая
16 минут назад
Самая лучшая это Первая. Красивая внутри!
Ответить
да уж
17 минут назад
зато по телевизору все хорошо у нас с медициной!
Ответить
Молодой человек
23 минуты назад
Уже нет разницы в какую поликлинику вы зря ходите . Выбирайте ближайшую один плюс хоть ходить не далеко.
Ответить
хаха
23 минуты назад
Уже писал - пришел отказ из за загруженности врачей
Ответить
Елена
25 минут назад
Полис обязательного медицинского образования? Автор, может, страхования а не образования? Нет слов!
Ответить
Сергей
17 минут назад
Ну, для авторо слово "образование" просто совсем не известно. Вот он его и написал.
Ответить
САИ
26 минут назад
Хуже четвёртой, это пятая. Очередей в пятой не будет, люди из неё отпишутся.
Ответить
Валера
43 минуты назад
Там врачей нет , одни фельдшера остались
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить