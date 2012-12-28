Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж
Общество
68
20 минут назад
В районе Сокола отключат холодную воду
Часть Сокола 18 сентября останется без холодной воды, еще в части района давление при подаче воды будет снижено. Причиной отключения холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей по адресам: улица Дружбы, 32, стр. 32; в частном секторе улиц Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
18 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ д. 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12; по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, № 1 по Боевому проезду, 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, обесточат улицы Взлетную, Маргелова, Зеленую, Леваневского, Островского, переулки Моторный, Парковый.
0
0
0
0
0
Комментарии