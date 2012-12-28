В районе Сокола отключат холодную воду

Часть Сокола 18 сентября останется без холодной воды, еще в части района давление при подаче воды будет снижено. Причиной отключения холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и помещениях №№ вл.103а, 105/1, 105/2, 107а, 107д, 109, 109а, вл.109а, 109б, 109в, 109г, 109е, 109и, 109к, 111, 111 ст.1, 111 вл.1, 111 вл.2, 111 вл.3, 111 стр.5, 111 вл.4, 111в, 111 лит.г, 113, 113а, ст.115а, 115б, 115в, 115е, 115ж, ст.115/2, стр.115/3, 115/5, 115/6, 115/7, 115/8, 117, 117а, 117б, 117в, 117г, 117д, 117е, 117ж, 119, 119а, 119б, 119в, вл.119г, 119г, 119е, ст.119е к.1, 121а, 121б, 126б, 127а, 127б, 128, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129, вл. 129а, вл.129/4, 130б, вл.130, 130а стр.1, 130а, вл.131в, стр.131б, вл.133а, стр.133б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр.1, вл. 130в, вл.135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл.138 по улице Ковалева, № 4 по улице Ушинского, № 6а по улице Московской, в частном секторе улиц Пролетарской, Ковалева.Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей по адресам: улица Дружбы, 32, стр. 32; в частном секторе улиц Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.18 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ д. 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12; по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, № 1 по Боевому проезду, 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, обесточат улицы Взлетную, Маргелова, Зеленую, Леваневского, Островского, переулки Моторный, Парковый.