В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Общество
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
«Произошёл возмутительный акт вандализма»
Общество
15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Ладой Приорой»
Происшествия
В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
46-летняя ельчанка перевела мошенникам три миллиона рублей
Происшествия
У каждого жителя Липецкой области — по три банковские карты
Экономика
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Общество
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
Предлагавшая скидки на маркетплейсе мошенница получила 2 года 10 месяцев колонии-поселения
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Данковском районе со свалками боролись только на бумаге
Происшествия
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Спорт
В Липецкой области сухо и до +25
Погода в Липецке
Спорт
38
10 минут назад

«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой

В гостях судьи не засчитали два гола нашей команды, лишив победы.

Липецкий «Металлург» забил два гола на выезде «Орлу», но оба отменил судья, в итоге встреча закончилась вничью – 0:0.

Хозяевам тоже есть на что сетовать: в конце первого тайма арбитр Андрей Стрелков из Курска назначил пенальти в ворота «Металлурга», но хавбек Иван Щербаков с 11-метровой отметки «зарядил в небеса».

DSC_2478.JPG

Талисман хозяев

У «Металлурга» из-за перебора жёлтых карточек не мог сыграть основной центральный защитник Роман Ткачук, которого в стартовом составе заменил 20-летний воспитанник липецкого футбола Александр Данилов. Молодой парень отыграл прилично, но в конце матча получил травму: врачи диагностировали у него перелом руки. Концовку Данилов проводил на морально-волевых с рукой, повисшей, как плеть. И не подвёл команду!

DSC_2407.JPG

Пара десятков липецких фанатов добрались до Орла и поддерживали команду

Главный тренер Дмитрий Бугаков сделал ставку на быструю фланговую игру, причём в роли крыльев атаки выступили не всегда появляющиеся в основном составе Александр Бурыкин (справа) и Матвей Елизаров (слева). А вот один из лидеров Сергей Гайдук остался в запасе, на что повлияло и его отсутствие на нескольких тренировках подготовительного цикла. Сергей был вынужден отпрашиваться из-за учёбы.

В первом тайме «Металлург» упустил два или три вернейших шанса. После удара головой Дениса Сёмина хозяев спас вратарь Павел Земсков.


А в конце первого тайма отличный момент был у Егора Глухова, но вновь орловчан выручил голкипер.


Момент с незасчитанным голом в середине первого тайма вышел неоднозначным. Мяч в ворота хозяев ударом со средней дистанции отправил Михаил Казимир, который во «вне игры» явно не был. Судья же посчитал, что барражировавший перед воротами Сёмин то ли задел мяч, то ли помешал вратарю.


Но на самом деле большой вопрос – был ли сам Сёмин в офсайде? При этом судья Стрелков сначала хотел засчитывать гол, но затем изменил решение после подсказки бокового коллеги.

ofsajd.jpg

На кадре из телетрансляции наш форвард и игрок «Орла» находятся на одной линии

А в самом конце тайма Стрелков посчитал, что в обоюдном столкновении нашего голкипера Александра Кобзева и капитана «Орла» Артёма Лукши виноват ветеран липецкого футбола и указал на 11-метровую отметку. Однако справедливость восторжествовала: Щербаков запустил мяч выше ворот, причём у «Орла» в этом году из 7-ми пенальти не реализовал уже 6-й (!) удар.


Во втором тайме «Металлург» продолжал наступление, но компактно оборонявшиеся хозяева мало что позволили создать у своих ворот. И всё же Сёмин нашёл возможность, чтобы отправить мяч в чужие ворота, но арбитр показал, что за мгновения до этого Глухов делал передачу, когда мяч покинул пределы поля.


Липчане бежали вперёд вплоть до последних секунд. Характерно видео ниже: наш защитник Кирилл Донцов просто свирепо посмотрел на вратаря, чтобы тот упал на газон и начал требовать врача. Арбитр хитрости не раскусил (или сделал вид) и пригласил на поле медиков, которые помогли хозяевам «убить» пару минут уже в компенсированное время. Сразу видно, кто стремился к победе, а кому «и так сойдёт!» - за счастье была и ничья.


«Металлург» откатился на 4-е место в турнирной таблице: 22 матча, 40 очков, при этом многие конкуренты провели на один-два матча меньше. В следующие выходные настал черёд уже нашей команды пропускать тур. А следующий матч «сталевары» сыграют 28 сентября в «Рязани».

DSC_2591.JPG

ФК «Орёл» — Металлург (Липецк) - 0:0

Нереализованный 11-м: И.Щербаков, 45 (выше).

ФК «Орёл»: 75. Земсков. 14. Гордиенко. 55. Д.Копылов. 69. Черепанов. 97. Сокол. 6. Лузин (2. Хмелевской, 75). 22. Ставцев. 77. И.Щербаков. 7. М.Тарасов (11. П.Изотов, 75). 20. Лукша (к) (10. Г.Борисов, 75). 9. Гогричиани (31. Бугаенко, 61).

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 80. Донцов. 48. А.Данилов. 4. Горунков. 19. Бадртдинов. 8. Д.Пахомов (к). 6. Бурыкин (31. Гайдук, 59). 15. М.Елизаров (22. Бушуев, 83). 17. Глухов. 27. Казимир (14. Д.Черняков, 75). 7. Д.Сёмин.

Предупреждения: Бадртдинов, 13 — Гогричиани, 24. И.Щербаков, 89.

Судьи А.Стрелков (Курск), М.Ушаков, В.Волобуев (оба — Москва). Делегат В.Карпович (Москва). Инспектор Н.Авдонченко (Москва).

13 сентября. Орёл. Центральный стадион им.Ленина. 2463 зрителя.
Футбол
«Металлург»
