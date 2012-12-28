Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
В гостях судьи не засчитали два гола нашей команды, лишив победы.
Хозяевам тоже есть на что сетовать: в конце первого тайма арбитр Андрей Стрелков из Курска назначил пенальти в ворота «Металлурга», но хавбек Иван Щербаков с 11-метровой отметки «зарядил в небеса».
Талисман хозяев
У «Металлурга» из-за перебора жёлтых карточек не мог сыграть основной центральный защитник Роман Ткачук, которого в стартовом составе заменил 20-летний воспитанник липецкого футбола Александр Данилов. Молодой парень отыграл прилично, но в конце матча получил травму: врачи диагностировали у него перелом руки. Концовку Данилов проводил на морально-волевых с рукой, повисшей, как плеть. И не подвёл команду!
Пара десятков липецких фанатов добрались до Орла и поддерживали команду
В первом тайме «Металлург» упустил два или три вернейших шанса. После удара головой Дениса Сёмина хозяев спас вратарь Павел Земсков.
А в конце первого тайма отличный момент был у Егора Глухова, но вновь орловчан выручил голкипер.
Момент с незасчитанным голом в середине первого тайма вышел неоднозначным. Мяч в ворота хозяев ударом со средней дистанции отправил Михаил Казимир, который во «вне игры» явно не был. Судья же посчитал, что барражировавший перед воротами Сёмин то ли задел мяч, то ли помешал вратарю.
Но на самом деле большой вопрос – был ли сам Сёмин в офсайде? При этом судья Стрелков сначала хотел засчитывать гол, но затем изменил решение после подсказки бокового коллеги.
На кадре из телетрансляции наш форвард и игрок «Орла» находятся на одной линии
А в самом конце тайма Стрелков посчитал, что в обоюдном столкновении нашего голкипера Александра Кобзева и капитана «Орла» Артёма Лукши виноват ветеран липецкого футбола и указал на 11-метровую отметку. Однако справедливость восторжествовала: Щербаков запустил мяч выше ворот, причём у «Орла» в этом году из 7-ми пенальти не реализовал уже 6-й (!) удар.
Во втором тайме «Металлург» продолжал наступление, но компактно оборонявшиеся хозяева мало что позволили создать у своих ворот. И всё же Сёмин нашёл возможность, чтобы отправить мяч в чужие ворота, но арбитр показал, что за мгновения до этого Глухов делал передачу, когда мяч покинул пределы поля.
Липчане бежали вперёд вплоть до последних секунд. Характерно видео ниже: наш защитник Кирилл Донцов просто свирепо посмотрел на вратаря, чтобы тот упал на газон и начал требовать врача. Арбитр хитрости не раскусил (или сделал вид) и пригласил на поле медиков, которые помогли хозяевам «убить» пару минут уже в компенсированное время. Сразу видно, кто стремился к победе, а кому «и так сойдёт!» - за счастье была и ничья.
«Металлург» откатился на 4-е место в турнирной таблице: 22 матча, 40 очков, при этом многие конкуренты провели на один-два матча меньше. В следующие выходные настал черёд уже нашей команды пропускать тур. А следующий матч «сталевары» сыграют 28 сентября в «Рязани».
ФК «Орёл» — Металлург (Липецк) - 0:0
Нереализованный 11-м: И.Щербаков, 45 (выше).
«Металлург»: 16. А.Кобзев. 80. Донцов. 48. А.Данилов. 4. Горунков. 19. Бадртдинов. 8. Д.Пахомов (к). 6. Бурыкин (31. Гайдук, 59). 15. М.Елизаров (22. Бушуев, 83). 17. Глухов. 27. Казимир (14. Д.Черняков, 75). 7. Д.Сёмин.
Предупреждения: Бадртдинов, 13 — Гогричиани, 24. И.Щербаков, 89.
Судьи А.Стрелков (Курск), М.Ушаков, В.Волобуев (оба — Москва). Делегат В.Карпович (Москва). Инспектор Н.Авдонченко (Москва).
13 сентября. Орёл. Центральный стадион им.Ленина. 2463 зрителя.
