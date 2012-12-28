Все новости
265
сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +25

Антициклон прочно удерживается на своих позициях.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на юго-западной периферии обширного антициклона с центром над Поволжьем. Будет преимущественно без осадков, лишь 19 сентября днем местами возможны небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-15 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днем — от +20 до +25. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.

День 17 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 0 градусов. 

