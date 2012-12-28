Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Погода в Липецке
сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +25
Антициклон прочно удерживается на своих позициях.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днем — от +20 до +25.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 17 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 0 градусов.
