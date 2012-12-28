Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Экономика
165
сегодня, 14:23
У каждого жителя Липецкой области — по три банковские карты
В первом полугодии с использованием карт совершено транзакций на 464 миллиарда рублей.
«В первом полугодии с использованием карт совершено более 274,5 миллиона транзакций на более чем на 464 миллиарда рублей. Безналичные операции составили более 97% по количеству и свыше 75% по объему», — сообщили в пресс-службе липецкого отделения Банка России.
Объем снятия наличных с использованием банковских карт за год сократился на 5%. Совершено почти 7 миллионов таких операций на сумму 113,5 миллиарда рублей.
Для приема карт в Липецкой области работают 909 банкоматов и более 34 тысяч POS-терминалов. За год количество таких устройств выросло на 11,5%.
