В Данковском районе со свалками боролись только на бумаге

По фиктивным договорам на оплату услуг из бюджета было перечислено 357 тысяч рублей.

В Данковском районе по итогам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по факту служебного подлога, мошенничества и подделки документов.Во время проверки выяснилось, что заместитель главы администрации Данковского района – начальник отдела городского хозяйства заключил с генеральным директором унитарного предприятия договор на ликвидацию несанкционированных свалок. По данным GOROD48, за выполнение работ из бюджета Данковского района было перечислено 357 000 рублей. Но ничего сделано не было.«Однако услуги по договору, оплаченные за счет средств бюджета района, фактически не оказывались. Акт приемки работ и счета на оплату оказались фиктивными. По материалам проверки Чаплыгинским МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела по части первой статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество), МО МВД России «Данковский» – по части первой статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков)», – сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.