Липчанин хотел купить икру в Telegram и перевёл мошенникам 9000 рублей

Мошенники придумывают всё новые и новые способы обмана. Так, ельчанам звонили «заместитель директора с прошлого места работы» и «из налоговой».

В полицию c заявлением обратился 60-летний липчанин, который ещё 1 сентября увидел в Telegram рекламу о продаже икры и решил побаловать себя деликатесом. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, продавцу икры мужчина перевёл 9000 рублей, а тот оказался мошенником.Ещё о двух интересных случаях мошенничества рассказал штаб ОМВД России по Ельцу.Одному жителю Елецкого района через мобильное приложение позвонил «заместитель директора» с его прошлого места работы. Собеседник сообщил, что все сотрудники, в том числе уволившиеся, проверяются факту совершения противоправных действий за денежное вознаграждение. Потом ельчанина ошарашили: с его карты кто-то пытается снять деньги, поэтому лучше их перевести на «безопасный счёт». В результате мужчина отправил мошенникам 700 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».А 31-летней ельчанке ещё в конце прошлой недели позвонили «из налоговой службы». Женщину напугали: ее электронная подпись выгружена и от ее имени запрошены сведения о доходах. Затем ельчанку попросили назвать код из SMS-сообщения. Потом к обману подключилась «сотрудница Госуслуг» и сообщила, что произошла утечка личных данных. И в конце концов «сотрудник Центробанка» под предлогом предотвращения пособничества терроризму убедил женщину перевести 220 000 рублей через приложение, которое она по его указанию установила на телефоне. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».