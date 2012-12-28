Все новости
«Нива» с простреленными колесами проехала 10 километров
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанка ограбила «Ашан»
Происшествия
Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Общество
В Липецкой области уже 29 человек отравились грибами
Здоровье
Ура, дистанционка: из-за выборов большинство липецких школьников будут учиться из дома
Общество
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Происшествия
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей
Происшествия
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Общество
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей
Происшествия
Леса области закрыты до 30 сентября: въезд и пребывание в них запрещены
Общество
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Происшествия
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Происшествия
Воду с пешеходного перехода на улице Парковой отведут в газон
Общество
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Здоровье
42-летний усманец обчистил счёт московской студентки и пырнул ножом липчанина
Происшествия
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Общество
Липчанин хотел купить икру в Telegram и перевёл мошенникам 9000 рублей
Происшествия
Ветераны НЛМК собрались в большом дворе по улице Неделина
Общество
Происшествия
75
23 минуты назад
1

Липчанин хотел купить икру в Telegram и перевёл мошенникам 9000 рублей

Мошенники придумывают всё новые и новые способы обмана. Так, ельчанам звонили «заместитель директора с прошлого места работы» и «из налоговой».

В полицию c заявлением обратился 60-летний липчанин, который ещё 1 сентября увидел в Telegram рекламу о продаже икры и решил побаловать себя деликатесом. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, продавцу икры мужчина перевёл 9000 рублей, а тот оказался мошенником.

Ещё о двух интересных случаях мошенничества рассказал штаб ОМВД России по Ельцу.

Одному жителю Елецкого района через мобильное приложение позвонил «заместитель директора» с его прошлого места работы. Собеседник сообщил, что все сотрудники, в том числе уволившиеся, проверяются факту совершения противоправных действий за денежное вознаграждение. Потом ельчанина ошарашили: с его карты кто-то пытается снять деньги, поэтому лучше их перевести на «безопасный счёт». В результате мужчина отправил мошенникам 700 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

А 31-летней ельчанке ещё в конце прошлой недели позвонили «из налоговой службы». Женщину напугали: ее электронная подпись выгружена и от ее имени запрошены сведения о доходах. Затем ельчанку попросили назвать код из SMS-сообщения. Потом к обману подключилась «сотрудница Госуслуг» и сообщила, что произошла утечка личных данных. И в конце концов «сотрудник Центробанка» под предлогом предотвращения пособничества терроризму убедил женщину перевести 220 000 рублей через приложение, которое она по его указанию установила на телефоне. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
0
0
2
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
захотел
15 минут назад
рыбку сьесть
Ответить
