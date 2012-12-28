Открытие театрального сезона у мошенников: 23-летний липчанин хотел купить билеты и лишился 86 000 рублей
В правительстве утвердили список соседних стран с благоприятными условиями для туристов
В перечень включены три страны — Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия.
Уточняется, что для туроператоров, продающих туры в эти страны, будут действовать льготы по финансовому обеспечению ответственности: требуемая сумма страхования приравнивается к внутреннему туризму — от 500 тысяч рублей, вместо от 50 млн рублей при работе с иными зарубежными направлениями, — передает ТАСС.
Создание такого списка предусмотрено принятым в июле законом, который снижает финансовую нагрузку на туроператоров, продающих туры только в соседние страны со статусом благоприятных (в соответствии с перечнем, утвержденным кабмином).
Как следует из текста закона, каких-либо других преференций, кроме как для туроператоров, перечень сопредельных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов не предусматривает.
Однако, как ранее отмечали в Минэкономразвития, для туристов эти изменения означают несколько важных преимуществ. Например, благодаря оптимизации туроператорами своих расходов может снизиться стоимость туров в сопредельные страны, которые получат статус благоприятных для туристов. Кроме того, снижение финансовой нагрузки поможет легализовать часть турбизнеса, который сейчас работает в серой зоне, подчеркивали в министерстве в июле после принятия закона. В Минэкономразвития также отмечали, что увеличение числа компаний, предлагающих организованный отдых в этих странах, обеспечит большую защищенность туристов по сравнению с самостоятельными путешествиями.
Законопроект вступил в силу с 1 сентября.
