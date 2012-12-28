Селекционно-семеноводческий центр открылся на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк»

На Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» запущен в эксплуатацию селекционно-семеноводческий центр «Агротек-Промцентр». Группа компаний «Агротек» инвестировала в проект два миллиарда рублей.



Селекционно-семеноводческий центр — центральное звено технологической цепочки производства семян полного цикла — от селекционного процесса до выпуска конечной продукции — готовых семян F1, элитных и репродукционных сортов. Проектная мощность комплекса составляет 30 тысяч тонн семян в год, отметили в «Агротеке».«Запуск крупного селекционно-семеноводческого центра — стратегический шаг в развитии АПК Липецкой области и страны. Он позволит обеспечить аграриев не только нашего региона, но и других субъектов высококачественным посевным материалом, значительно сократить импортную зависимость и укрепить продовольственную безопасность России. Особенно значим проект для развития Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк», где сегодня формируется аграрный кластер – от производства семян до выпуска средств защиты растений. И, безусловно, это укрепляет позиции нашего региона как одного из лидеров отечественного АПК», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, участвовавший в церемонии открытия центра.Селекционно-семеноводческий центр спроектирован и построен так, что с помощью дооснащения оборудованием способен увеличить свою мощность в два раза. В планах компании — до 2029 года построить операционные хабы для бобовых и масличных культур, семян, химии и удобрений, цеха по обработке кукурузы, а также комплекс по производству удобрений. Дополнительные инвестиции составят 2,5 миллиарда рублей.На предприятии будет увеличено не только количество выпускаемой продукции, но и число сотрудников. Пока в центре работают 80 специалистов и работников лаборатории.