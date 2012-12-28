Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент

Вечером 7 сентября из-за отключения электричества в городе остановилось колесо обозрения.

Гостехнадзор Липецкой области прокомментировал инцидент в Ельце: вчера вечером во время празднования Дня города из-за отключения электричества там остановилось колесо обозрения. Несколько человек оказались заблокированы на самой вершине аттракциона и провели в кабинках около часа. В числе застрявших оказались липецкие журналисты, приехавшие с детьми на выступление хедлайнера праздника — группы «Dabro».«К счастью, сотрудники парка точно знали, что делать и еще до приезда МЧС начали работы по повороту колеса вручную, чтобы снять людей. Сотрудники МЧС прибыли оперативно на место происшествия и всесторонне помогали сотрудникам парка. Общие слаженные действия позволили избежать трагических последствий. Самое главное — никто не пострадал. Ситуация подчеркивает важность наличия четких планов экстренного реагирования и готовности всех, а в первую очередь сотрудников парков, к подобным происшествиям», — сообщили в Гостехнадзоре.