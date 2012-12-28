Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
436
сегодня, 17:02
1
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Вечером 7 сентября из-за отключения электричества в городе остановилось колесо обозрения.
«К счастью, сотрудники парка точно знали, что делать и еще до приезда МЧС начали работы по повороту колеса вручную, чтобы снять людей. Сотрудники МЧС прибыли оперативно на место происшествия и всесторонне помогали сотрудникам парка. Общие слаженные действия позволили избежать трагических последствий. Самое главное — никто не пострадал. Ситуация подчеркивает важность наличия четких планов экстренного реагирования и готовности всех, а в первую очередь сотрудников парков, к подобным происшествиям», — сообщили в Гостехнадзоре.
0
1
0
1
2
