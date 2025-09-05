В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Предприниматели выступили против снижения порога для уплаты НДС
Крупнейшие российские деловые объединения выступили против инициативы по снижению порога выручки, с которого компании на упрощенной системе налогообложения (УСН) обязаны платить НДС.
Письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, в котором изложена общая позиция по этому вопросу, подписали президент РСПП Александр Шохин, президент «Опоры России» Александр Калинин и председатель ТПП Сергей Катырин. Документ подтвердили в трех объединениях, — пишут «Ведомости».
Правительство прорабатывает вопрос изменения параметров упрощенной системы налогообложения (УСН) в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по итогам встречи с «Деловой Россией», — отмечается в письме. В частности, правительство до 1 декабря по итогам анализа должно представить предложения по корректировке для организаций и индивидуальных предпринимателей в торговой сфере размера дохода, по достижении которого они признаются плательщиками НДС, следует из текста поручения (опубликовано на сайте Кремля). Также правительству поручено проработать поэтапный отказ от применения ими УСН. В числе предложений, которые рассматривает правительство, есть как снижение порога вдвое — до 30 млн рублей, так и его обнуление, знают два источника, знакомых с обсуждением.
Действительно, по итогам встречи президента с «Деловой Россией» есть соответствующее поручение проработать данный вопрос с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, — сообщил представитель Минэка. По его словам, предложения министерства будут представлены в установленном порядке после поступления от головного исполнителя по поручению — Минфина.
Реализация данных предложений приводит к существенному изменению параметров налоговой системы и увеличению фискальной нагрузки на значительное число микробизнесов, применяющих УСН, говорится в письме. В результате возникают риски снижения конкурентоспособности бизнеса из числа субъектов МСП и монополизации рынков более крупными игроками, сокращения инвестиций, повышения административной нагрузки, — считают авторы письма.
Для компаний сектора торговли это может привести к удорожанию товаров для конечных потребителей, а также к закрытию торговых точек в малых населенных пунктах, где рентабельность может обеспечить только применение УСН, — говорится в письме.
Кроме того, предприятия микробизнеса столкнутся с издержками, связанными с необходимостью привлечения сторонних специалистов для ведения учета и отчетности по НДС. Издержки также будут связаны с кассовыми разрывами из-за необходимости уплаты НДС по факту отгрузки, что может оказаться невозможным для ряда компаний в условиях высокой ключевой ставки и замедления расчетов, говорится в документе. Это приведет к появлению налоговой недоимки, считают главы объединений.
Существуют и риски снижения доходов бюджета из-за перехода части плательщиков УСН к применению серых схем, считает бизнес. Инициатива создает высокую фискальную неопределенность в сегменте МСП, что также может распространиться на другие секторы, говорится в письме. Это «представляется несправедливым и противоречит договоренности о неповышении до 2030 г. фискальной нагрузки по сравнению с уровнем, действовавшим по состоянию на 1 января 2025 г.», напоминают авторы.
Главы объединений предлагают отказаться от предлагаемой инициативы, так как она напрямую связана с изменением параметров налоговой системы и затрагивает большое число компаний, а также имеет значительный общественный резонанс.
