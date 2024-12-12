Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?

Всё самое главное про второй день осени.

Если первый день осени некоторые назвали 32 августа, то уже сегодня в Липецке станет заметно прохладнее – 22-24 градуса. Правда, день всё равно пройдёт без осадков.















- ул. Стаханова, 3, 5, 9.



















- пос. Дачный;

- пер. Павлика Морозова 3, 9.















Послушать музыку сегодня можно в… Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3). В 18:00 начнётся концерт студии Fox «Листопад музыкальных перемен» (6+).









Один из прошлых концертов. Фото vk.com/cgb_liplib48





Своё творчество покажут певцы и певицы разных возрастов.

Вечер диафильмов



В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 18:33 начнётся вечер диафильмов (6+).









А в 15:30 состоится урок Глеба Пастухова по лепке кружки из керамики (6+).











Глеб Пастухов за лепкой, фото vk.com/globoozzz





В парке Победы в 18:30 состоится встреча от сообщества «Беги и улыбайся» (12+).









Липчане, соскучившиеся по футбольным баталиям, сегодня могут в 15:00 посетить Центральный стадион «Металлург» (ул. Первомайская, 59). Дублёры нашей команды будут принимать молодёжный состав «Орла» (6+).













Сегодняшнему составу липчан можно будет только позавидовать

За возврат к обучению в школе на протяжении 8 и 10 лет выступают уже 42% липчан. Против пока 45%, выяснили в SuperJob.















Правда, среди молодёжи до 35 лет идею поддерживают реже – 32%. А вот среди 45-летних липчан и старше – 59%. То ли старшее поколение на своём примере убедилось, что в благословенной стране образование не так важно, то ли выступают по принципу «сами не жили и другим не дадим». Наверное, их порадовало и сокращение с 1 сентября уроков иностранного языка до символических двух в неделю. Образование – это ведь стереотип, навязанный Западом? А истинным патриотам и церковно-приходской достаточно.



Удалённая работа





Количество людей, работающих на удалёнке стремительно растёт, сейчас они есть уже в 36% компаний Липецка, подсчитали в SuperJob.





Правда, в большинстве организаций вне офиса трудятся до 10% сотрудников, об этом рассказали 72% представителей компаний. Лишь 3% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие из-за рубежа.















Абсолютным лидером является сфера информационных технологий: в 38% компаний, где практикуется удаленка, дистанционно работают IT-специалисты. Сотрудники сферы продаж и инженеры работают удаленно в каждой пятой компании. В топ-5 также вошли эйчары (17%), сотрудники бухгалтерии и финансовых служб (11%). В структуре удаленной занятости также представлены такие сферы деятельности как закупки, call-центр, юриспруденция и маркетинг.

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Игнатьева, 32, 30, 33/1;- ул. Липовская, 1а, 3, 3/2, 3/3, 5, 5/2, 7, 7/2, 8, 9, 10, 12;.- ул. Семашко, 21, 25, 25/2;С 11:30 и до конца ремонта будут вынуждены терпеть неудобства:- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;- ул. Железногорская, 2а;- Ладыгина, 33а, 35;- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 12, 14, 11, 13, 13а, 16, 18, 20, 22, 22а,- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;- ул. Привокзальная, 101;- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл.1, 13, 20, 19;- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;- ул. Таёжная, 12;- ул. Уральская, 5а,- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17а, 17б, 17, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;- ул. Ярославская, 13, 19,- пер. Виноградный, 16,- пос. Матырский;- пос. Новая Жизнь;- станция Казинка.В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, И.С. Бурлакова, Ивовой, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Ладыгина, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Олимпийской, Ореховой, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Постышева, Привокзальной, Радужной, Р.Зорге, Российской, Ромашковой, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Энергостроителей, Ярославской, в переулках Виноградном, Жасминовом, на проезде Каштановом,С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Аллейная;- ул. Ангарская 31;- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;- ул. Байкальская, 29;- ул. Вешенская, 1;- ул. Владивостокская;- ул. Владимирская, 44;- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Кибальчича, 77;- ул. Кирова, 13, 21, 26, 35;- ул. ул. Ковалева;- ул. Комсомольская 22;- ул. Котовского 23;- ул. Краснодарская;- ул. Липецкая;- ул. Майская, 18, 21;- ул. Механизаторов;- ул. Минская, 49а;- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;- ул. Ново-Весовая;- ул. О. Городовикова, 11;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Пензенская;- ул. Полисадная, 17;- ул. Посадская;- ул. Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а;- ул. Привокзальная, 42;- ул. Пришкольная;- ул. Прудная, 1, 11, 1в, 1г, 1д, 2;- ул. Ракитная;- ул. Речная, 20;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;- ул. Рябиновая;- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;- ул. Солнечная;- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;- ул. Ударников;- ул. Уступная, 2, 26;- ул. Чкалова;- ул. Фруктовая, 3;- ул. Школьная 9, 24, 26, 28,- ул. Южная.- ул. Ю.Смирнова;- пер. Володи Дубинина;- пер. Ивана Кочубея 1;В селе Ссёлки выключат электричество на улицах Камышовой, Космонавтов и Сокольской, так же поступят в посёлке Новая Жизнь, селе Казинка, в садоводчествах «Металлург-6», «Строитель», Ударник».С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.«Живые картинки» набирают популярность не только в Липецке. Научно установлено, что они лучше развивают воображение, особенно у подрастающего поколения, чем кино со спефэффектами, где особенно думать не нужно. Хозяйка заведения Дина Кюнбергер читает пояснительные тексты так, что в этот вид искусства невозможно не влюбиться.Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) сегодня с 12:00 и в течение всего дня проводит мастер-классы по росписи эко игрушек от Наталии ЗабровскойСбор у пешеходного моста, соединяющего парк с районом МЖХ. А дальше – бег по парку в приятной компании. И, конечно, улыбки.Это второй этап первенства СФФ «Центр» (третий дивизион), в котором команды оспаривают места с 11 по 19-е. Конкуренция здесь несколько ниже, чем на первом этапе турнира, соответственно – шанс на победу липчан выше. Но самое главное – сегодняшний состав. По информации GOROD48 «Металлург-М» планирует выпустить немало игроков из основы, среди них Александр Данилов, Никита Горунков, Никита Панов, Матвей Елизаров, Александр Бурыкин. Грядёт неплохая репетиция перед главным матчем недели – 6 сентября с обнинском «Квантом» (начало в 15:00).Вход на игру дублёров свободный.