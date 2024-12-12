Все новости
Общество
2165
сегодня, 07:00
10

Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?

Всё самое главное про второй день осени.

Что-то стало холодать

Если первый день осени некоторые назвали 32 августа, то уже сегодня в Липецке станет заметно прохладнее – 22-24 градуса. Правда, день всё равно пройдёт без осадков.

DSC0571612.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Игнатьева, 32, 30, 33/1;
- ул. Липовская, 1а, 3, 3/2, 3/3, 5, 5/2, 7, 7/2, 8, 9, 10, 12;.
- ул. Семашко, 21, 25, 25/2;
- ул. Стаханова, 3, 5, 9.

photo_2024-12-12_07-01-25.jpg

С 11:30 и до конца ремонта будут вынуждены терпеть неудобства:

- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;
- ул. Железногорская, 2а;
- Ладыгина, 33а, 35;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 12, 14, 11, 13, 13а, 16, 18, 20, 22, 22а,
- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;
- ул. Привокзальная, 101;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл.1, 13, 20, 19;
- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Таёжная, 12;
- ул. Уральская, 5а,
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180;
- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17а, 17б, 17, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;
- ул. Ярославская, 13, 19, 
- пер. Виноградный, 16,

- пос. Дачный;
- пос. Матырский;
- пос. Новая Жизнь;
- станция Казинка.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, И.С. Бурлакова, Ивовой, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Ладыгина, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Олимпийской, Ореховой, Папанина, Патриотической, Пензенской, Писарева, Постышева, Привокзальной, Радужной, Р.Зорге, Российской, Ромашковой, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Энергостроителей, Ярославской, в переулках Виноградном, Жасминовом, на проезде Каштановом,

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Аллейная;
- ул. Ангарская 31;
- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;
- ул. Байкальская, 29;
- ул. Вешенская, 1;
- ул. Владивостокская;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Кибальчича, 77;
- ул. Кирова, 13, 21, 26, 35;
- ул. ул. Ковалева;
- ул. Комсомольская 22;
- ул. Котовского 23;
- ул. Краснодарская;
- ул. Липецкая;
- ул. Майская, 18, 21;
- ул. Механизаторов;
- ул. Минская, 49а;
- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
- ул. Ново-Весовая;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Пензенская;
- ул. Полисадная, 17;
- ул. Посадская;
- ул. Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а;
- ул. Привокзальная, 42;
- ул. Пришкольная;
- ул. Прудная, 1, 11, 1в, 1г, 1д, 2;
- ул. Ракитная;
- ул. Речная, 20;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Рябиновая;
- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
- ул. Солнечная;
- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
- ул. Ударников;
- ул. Уступная, 2, 26;
- ул. Чкалова;
- ул. Фруктовая, 3;
- ул. Школьная 9, 24, 26, 28,
- ул. Южная.
- ул. Ю.Смирнова;

- пер. Володи Дубинина;
- пер. Ивана Кочубея 1;
- пер. Павлика Морозова 3, 9.

0J2A6236 копия.jpg

В селе Ссёлки выключат электричество на улицах Камышовой, Космонавтов и Сокольской, так же поступят в посёлке Новая Жизнь, селе Казинка, в садоводчествах «Металлург-6», «Строитель», Ударник».

Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


Концерт

Послушать музыку сегодня можно в… Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3). В 18:00 начнётся концерт студии Fox «Листопад музыкальных перемен» (6+).

Hsnj65Jki4DHM34kMnPHhfA-yygmE9XiN0FeL8Lyf053Kjn7jnBzcea1c7ZyI7aFFvsJPiz6V_1-encrodZt4uor.jpg

Один из прошлых концертов. Фото vk.com/cgb_liplib48

Своё творчество покажут певцы и певицы разных возрастов. 

Вечер диафильмов

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 18:33 начнётся вечер диафильмов (6+).

imanuay73dbi2r4luk88zuqgj1wfngnz.jpg

«Живые картинки» набирают популярность не только в Липецке. Научно установлено, что они лучше развивают воображение, особенно у подрастающего поколения, чем кино со спефэффектами, где особенно думать не нужно. Хозяйка заведения Дина Кюнбергер читает пояснительные тексты так, что в этот вид искусства невозможно не влюбиться.

День мастер-классов

Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) сегодня с 12:00 и в течение всего дня проводит мастер-классы по росписи эко игрушек от Наталии Забровской (6+).

А в 15:30 состоится урок Глеба Пастухова по лепке кружки из керамики (6+).

MRdBNrJ8bVVwgyQL-3RFvT2v7aiJhbfScdXMg2QNq6eJUjSGL8PcczxATnqjx6IZmnkNI7yuGMXrX6XCyMb3SHns.jpg

Глеб Пастухов за лепкой, фото vk.com/globoozzz

Беги и улыбайся

В парке Победы в 18:30 состоится встреча от сообщества «Беги и улыбайся» (12+).

rwrb9vszh4omoa0471mv28ccyzj1c56l.JPG

Сбор у пешеходного моста, соединяющего парк с районом МЖХ. А дальше – бег по парку в приятной компании. И, конечно, улыбки.

Футбол

Липчане, соскучившиеся по футбольным баталиям, сегодня могут в 15:00 посетить Центральный стадион «Металлург» (ул. Первомайская, 59). Дублёры нашей команды будут принимать молодёжный состав «Орла» (6+).

Quh8KXfN6sm_DqsLftGuttQSoIyvM7R9VO0Q3fVBP5KYt1YJieaUt7k6DtV17Z6QHW9tkJCRBM87dbnJhNNUHgO2.jpg

Сегодняшнему составу липчан можно будет только позавидовать

Это второй этап первенства СФФ «Центр» (третий дивизион), в котором команды оспаривают места с 11 по 19-е. Конкуренция здесь несколько ниже, чем на первом этапе турнира, соответственно – шанс на победу липчан выше. Но самое главное – сегодняшний состав. По информации GOROD48 «Металлург-М» планирует выпустить немало игроков из основы, среди них Александр Данилов, Никита Горунков, Никита Панов, Матвей Елизаров, Александр Бурыкин. Грядёт неплохая репетиция перед главным матчем недели – 6 сентября с обнинском «Квантом» (начало в 15:00).

Вход на игру дублёров свободный.

Зачем учиться в школе?

За возврат к обучению в школе на протяжении 8 и 10 лет выступают уже 42% липчан. Против пока 45%, выяснили в SuperJob.

yh326d315uhn0q17d1h2a2fm31g7fux1.jpg

Правда, среди молодёжи до 35 лет идею поддерживают реже – 32%. А вот среди 45-летних липчан и старше – 59%. То ли старшее поколение на своём примере убедилось, что в благословенной стране образование не так важно, то ли выступают по принципу «сами не жили и другим не дадим». Наверное, их порадовало и сокращение с 1 сентября уроков иностранного языка до символических двух в неделю. Образование – это ведь стереотип, навязанный Западом? А истинным патриотам и церковно-приходской достаточно.

Удалённая работа

Количество людей, работающих на удалёнке стремительно растёт, сейчас они есть уже в 36% компаний Липецка, подсчитали в SuperJob.

Правда, в большинстве организаций вне офиса трудятся до 10% сотрудников, об этом рассказали 72% представителей компаний. Лишь 3% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие из-за рубежа.

DSC098691.jpg

Абсолютным лидером является сфера информационных технологий: в 38% компаний, где практикуется удаленка, дистанционно работают IT-специалисты. Сотрудники сферы продаж и инженеры работают удаленно в каждой пятой компании. В топ-5 также вошли эйчары (17%), сотрудники бухгалтерии и финансовых служб (11%). В структуре удаленной занятости также представлены такие сферы деятельности как закупки, call-центр, юриспруденция и маркетинг.

Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
4
0
1
3
4

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
52 минуты назад
За сокращение образования выступают видимо те, у кого нет детей и внуков.А чужие пусть работают с 14 лет.
Ответить
Бабушка
сегодня, 10:22
мой отец заканчивал еще семилетку, так он писал грамотно, задачи мне помогал решать за 10 класс, я заканчивала 10 классов, и ничего - все умею, интересуюсь всем. Я думаю все зависит от качества, а не от количества.
Ответить
Мои
сегодня, 09:42
Родители окончили семь классов, затем техникумы,а потом институты.Кто хочет учиться,тот закончит даже при наличии родившихся детей.
Ответить
Артем
сегодня, 09:22
Ботаника Астрономия хорошие были предметы
Ответить
Житель
сегодня, 09:10
Пора сократить обучение в школе, много лишних предметов и растянуто обучение, одно и то же изучают. Мой дед после 4 лет церковно-приходской школы решал задачи старших классов своей дочери.И высшее образование можно сократить. Раньше учились 2 года в учительском институте без лишней воды , а знаний больше давали потом ученикам. Всё зависит от качества преподавания, а не от времени в учебном заведении. И иностранного языка нужно больше, развивает мозги.
Ответить
RUKA
сегодня, 11:49
Т.е. если сократить количество лет в школе, то качество образования сразу автоматически вырастет? Логично, чё...
Ответить
За
сегодня, 08:56
Восьмилетнее и десятилетнее обучение в школе.Лишний одиннадцатый год ничего не дает,кроме дополнительных расходов родителям.
Ответить
Электорат
сегодня, 08:17
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Людмила
сегодня, 08:06
На Сырском Руднике на улицах Ангарской и Минской с самого утра огромная пробка.
Ответить
Отчего пробка?
сегодня, 08:57
Люди уезжают с насиженных мест ?
Ответить
