У шестилетней девочки удалили большую грыжу

Дефект был врожденным и увеличивался с ростом ребенка.

Врачи Елецкой детской больницы провели сложную операцию по удалению двухсторонней паховой грыжи больших размеров у 6-летней малышки из Долгоруковского района.Как сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения, этот дефект у ребенка был врожденным. Но обнаружили аномалию развития недавно: грыжа дала себя знать, увеличиваясь в размерах. После консультации областных специалистов родители девочки приняли решение о лечении в Ельце. Операцию выполнили заведующий отделением Махач Алиев и детский хирург Шихверди Курбанов.