Здоровье
сегодня, 08:49
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Дефект был врожденным и увеличивался с ростом ребенка.
Как сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения, этот дефект у ребенка был врожденным. Но обнаружили аномалию развития недавно: грыжа дала себя знать, увеличиваясь в размерах. После консультации областных специалистов родители девочки приняли решение о лечении в Ельце. Операцию выполнили заведующий отделением Махач Алиев и детский хирург Шихверди Курбанов.
