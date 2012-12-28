С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей

Раньше — не всегда лучше.

Индивидуальный предприниматель из Калмыкии обратился в Арбитражный суд и требует с липецкого перевозчика 680 000 рублей за преждевременную доставку груза на склад «Вайлдберриз».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 29 мая этого года предприниматель из Калмыкии заключил договор с липчанином на перевозку груза на склад «Вайлдберриз» в Котовске с 1 по 3 июня. Причём он специально запланировал поставку 4 586 одноразовых простыней на те даты, когда действовал бесплатный коэффициент приемки склада. Но перевозчик, несмотря на согласованные условия, доставил товар досрочно — 31 мая, что привело к нарушению условий маркетплейса. «Вайлдберриз» выставил оплату в 680 тысяч рублей за приемку по штрафному коэффициенту.Предприниматель из Калмыкии считает, что эти убытки возникли исключительно по вине перевозчика. Сначала он направил липецкому предпринимателю досудебную претензию, но не получив денег, решил взыскать их через суд.