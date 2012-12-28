Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Водитель бешеной «Приоры» задержан
Общество
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
Капремонт улицы Советской отменяется
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
«Мосфильм» отсудил у липчанина за цитаты из фильма на майках 20 000 рублей
Общество
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина
Происшествия
Читать все
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
78-летний липчанин перевёл мошенникам 2,1 миллиона рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
24-летний липчанин брал в аренду приставки и не возвращал: ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
Читать все
Общество
889
59 минут назад
7

С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей

Раньше — не всегда лучше.

Индивидуальный предприниматель из Калмыкии обратился в Арбитражный суд и требует с липецкого перевозчика 680 000 рублей за преждевременную доставку груза на склад «Вайлдберриз».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 29 мая этого года предприниматель из Калмыкии заключил договор с липчанином на перевозку груза на склад «Вайлдберриз» в Котовске с 1 по 3 июня. Причём он специально запланировал поставку 4 586 одноразовых простыней на те даты, когда действовал бесплатный коэффициент приемки склада. Но перевозчик, несмотря на согласованные условия, доставил товар досрочно — 31 мая, что привело к нарушению условий маркетплейса. «Вайлдберриз» выставил оплату в 680 тысяч рублей за приемку по штрафному коэффициенту.

Предприниматель из Калмыкии считает, что эти убытки возникли исключительно по вине перевозчика. Сначала он направил липецкому предпринимателю досудебную претензию, но не получив денег, решил взыскать их через суд.
арбитражный суд
0
0
3
2
4

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Леликов Сергей г. Липецк
19 минут назад
За ранее
Ответить
Юрист
36 минут назад
Суд встанет на сторону истца, если будет доказано, что ответстк был уведомлён о тарифах, в том числе штрафных. А вот это спорный вопрос. Истцу надо постараться с адвокатом.
Ответить
Молодой
42 минуты назад
О как, наверное теперь можно и с поставщиков воды требовать компенсацию, что вовремя воду не дали.
Ответить
Нет
36 минут назад
Здесь вопрос о том, что если воду или тепло дадут раньше срока, то тогда можно.
Ответить
Бабка Первая
44 минуты назад
А отказать в приёмке груза было низзя? Сюр какой-то.
Ответить
Вопрос в доугом
39 минут назад
А подождать полсуток в машине было нельзя? Требование предпринимателя законное.
Ответить
Ну
20 минут назад
А подождать полсуток в машине было нельзя? Требование предпринимателя законное. Видать у дальнобойщика кабина спальником не была оснащена.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить