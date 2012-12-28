Все новости
Общество
374
51 минуту назад
3

В селе Тростное умерла последняя — 101-летняя участница Великой Отечественной войны

Мария Мезина награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

Глава администрации Становлянского округа Дмитрий Семянников сообщил, что на 102-м году жизни умерла участница Великой Отечественной войны Мария Никитична Мезина. Женщина скончалась 17 августа, cегодня её хоронят на кладбище в селе Тростном. Со слов жителей Тростного, Мария Мезина была последней участницей Великой Отечественной войны в своём селе.

«В 1941 году нашу землячку призвали на фронт. Служить ей довелось в лётной кухне на Втором Белорусском фронте. С ней она дошла до самой Польши, откуда в августе 1944 года вернулась в родное село. Отучившись в Елецкой художественной профшколе, работала в артели «Скорая коклюшка», много лет была заведующей отделением производства. В 1966 году ушла на заслуженный отдых. Мария Никитична награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова», — рассказал Дмитрий Семянников.

ekxggje2zeuj70jqk6idsqcecgzew10c.webp

Как ранее сообщала администрация Становлянского округа, Мария Мезина родилась в Тростном в многодетной крестьянской семье, где было шесть дочерей. Отец умер в 1930-е годы. А мать после раскулачивания жила с детьми на съёмных квартирах. Младшая сестрёнка умерла от голода. Остальные были вынуждены просить милостыню…

Семилетняя Мария пошла в первый класс, но окончить его не смогла. Начались холода, а обуви тёплой не было. Три года девочка поступала в школу. Семилетку она окончила с отличием. В мае 1941 года девушка устроилась в Трегубовскую школу пионервожатой. А в июне началась война.

По данным Становлянского военного комиссариата, Мария Никитична 1 марта 1943 года была призвана на фронт. Проходила службу в 466-м отдельном батальоне аэродромного обслуживания. Работала в воинской части в должности официантки. Спустя 1,5 года её и других девчат отправили домой.

По возвращении Мария Никитична поступила в Елецкое профтехучилище, стала кружевницей. Училась отлично, получала повышенную стипендию и по 700 граммов хлеба ежедневно. Съедала не всё, экономила, чтобы потом покормить маму.

Позже получила распределение в Тростновскую кружевную артель «Скорая коклюшка», где работала до 1996 года. Много раз её артель была победителем соцсоревнований.

С супругом Алексеем Семёновичем, участником Великой Отечественной войны, Мария Никитична прожила в браке более 50 лет. Они стали родителями двух дочерей — Валентины и Людмилы.


ветераны
Великая Отечественная война
Комментарии (3)

Гость
9 минут назад
Низкий поклон
Ответить
Фокс
17 минут назад
Вечная память! Мой отец ушёл на фронт в 1942 г.
Ответить
Гость 2025
28 минут назад
Мои соболезнования, и низкий поклон!
Ответить
