Общество
51 минуту назад
В селе Тростное умерла последняя — 101-летняя участница Великой Отечественной войны
Мария Мезина награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.
«В 1941 году нашу землячку призвали на фронт. Служить ей довелось в лётной кухне на Втором Белорусском фронте. С ней она дошла до самой Польши, откуда в августе 1944 года вернулась в родное село. Отучившись в Елецкой художественной профшколе, работала в артели «Скорая коклюшка», много лет была заведующей отделением производства. В 1966 году ушла на заслуженный отдых. Мария Никитична награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова», — рассказал Дмитрий Семянников.
Как ранее сообщала администрация Становлянского округа, Мария Мезина родилась в Тростном в многодетной крестьянской семье, где было шесть дочерей. Отец умер в 1930-е годы. А мать после раскулачивания жила с детьми на съёмных квартирах. Младшая сестрёнка умерла от голода. Остальные были вынуждены просить милостыню…
Семилетняя Мария пошла в первый класс, но окончить его не смогла. Начались холода, а обуви тёплой не было. Три года девочка поступала в школу. Семилетку она окончила с отличием. В мае 1941 года девушка устроилась в Трегубовскую школу пионервожатой. А в июне началась война.
По данным Становлянского военного комиссариата, Мария Никитична 1 марта 1943 года была призвана на фронт. Проходила службу в 466-м отдельном батальоне аэродромного обслуживания. Работала в воинской части в должности официантки. Спустя 1,5 года её и других девчат отправили домой.
По возвращении Мария Никитична поступила в Елецкое профтехучилище, стала кружевницей. Училась отлично, получала повышенную стипендию и по 700 граммов хлеба ежедневно. Съедала не всё, экономила, чтобы потом покормить маму.
Позже получила распределение в Тростновскую кружевную артель «Скорая коклюшка», где работала до 1996 года. Много раз её артель была победителем соцсоревнований.
С супругом Алексеем Семёновичем, участником Великой Отечественной войны, Мария Никитична прожила в браке более 50 лет. Они стали родителями двух дочерей — Валентины и Людмилы.
